Dünya El Hijyeni Günü Etkinliği Düzenlendi

ETKİNLİĞİN AMACI VE KATILIMCILAR

Elazığ’da gerçekleştirilen “hayat kurtar, ellerini temizle” etkinliği, Fırat Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına yönelik Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla yapıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin 6. kat konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, hastane başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevda Korkmaz ve Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hilal Kaya’nın yanı sıra çok sayıda akademisyen, sağlık çalışanı ve öğrenci katıldı.

DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ VE ÖNEMİ

Etkinlikte bir konuşma yapan Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Sağmak Tartar, Dünya El Hijyeni Gününün her yıl 5 Mayıs’ta, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kutlandığını belirtti. Bu günün amacının, sağlık hizmetlerinde el hijyeninin önemine dikkat çekmek ve toplumun tüm bireylerini bu konuda bilinçlendirmek olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sağmak Tartar, 2009 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan “hayat kurtar, ellerini temizle” kampanyasıyla bu günün kutlanmaya başlandığını dile getirdi.

EL HİJYENİ UYGULAMALARININ ÖNEMİ

Prof. Dr. Tartar, tıbbi eldivenlerin tamamen koruma sağlamadığının altını çizerek, el hijyeninin hastaları ve sağlık çalışanlarını koruyan en temel önlemlerden biri olduğunu ifade etti. Eldivenlerin de kirlenebileceğini ve bu nedenle doğru zamanda ve doğru şekilde el hijyenine uyulmasının şart olduğunu söyledi. Ayrıca, eldiven kullanımının sağlık çalışanlarının ellerini kirlenmekten koruma amacıyla önem taşıdığını, bunun yanı sıra mikroorganizmaların yayılma riskini de azalttığını vurguladı.

ÇEVRESEL ETKİLER VE EL HİJYENİ İLİŞKİSİ

Prof. Dr. Tartar, gereksiz eldiven kullanımının çevresel ve iklimsel etkileri artırdığını belirtti. Eldivenlerin atık üretimine neden olduğunu ve bu durumun çevreye zarar verdiğini vurguladı. Ayrıca, el hijyeninin yalnızca eldiven kullanımıyla sağlanamayacağını, ellerin su ve sabunla yıkanması veya alkol bazlı ürünler ile temizlenmesinin şart olduğunu söyledi. Etkinlik sonunda, Prof. Dr. Bekir Akgün’ün öncülüğündeki Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan ekip müzik dinletisi gerçekleştirdi.