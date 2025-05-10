Dünya Engelliler Günü Datça’da Kutlandı

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Muğla’nın Datça ilçesinde, 10 Mayıs Dünya Engelliler Günü, Kent Park’ta gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Datça Kaymakamlığı’nın organizasyonunda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 100 engelli birey katıldı. Program kapsamında 15 Mayıs’ta bir günlük temsili askerlik yapacak olan 3 engelli gence özel olarak asker kınası yakıldı. Kına töreni, duygusal anlara tanıklık etti.

DANS PERFORMANSI VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

Etkinliğe, İngiltere’den gelen engelli birey Samuel Toma’nın gerçekleştirdiği sahne dans performansı, izleyenlerden büyük alkış aldı ve etkinliğe renk kattı. Kaymakam Murat Atıcı, yaptığı konuşmada herkesin potansiyel engelli adayı olabileceğine dikkat çekerek, toplumda farkındalık oluşturmanın ve engellilere yönelik duyarlılığı artırmanın önemini vurguladı.

EĞLENCE VE HATIRA FOTOĞRAFLARI

Günün sonunda, müzik eşliğinde eğlenen engelli bireyler ve aileleri, hatıra fotoğrafları çektirerek unutulmaz bir gün geçirdi. Programa Datça Kaymakamı Murat Atıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oğuz Kapusuz, engelli bireyler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.