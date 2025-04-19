Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Barışın Önemini Vurguladı

ETNOSPOR FORUMU’NDA BARIŞ VURGUSU

Rusya’nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen 7. Etnospor Forumu’nda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, bölge barışının kritik önemini belirtti. Erdoğan, “Eğer hepimiz barış içinde birlikte çalışabilirsek bunun kesinlikle mümkün ve başarılabilir olduğuna inanıyorum.” şeklinde konuştu. Forumda Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Erdoğan’ın yer aldığı akşam yemeği etkinliği de düzenlendi.

ETKİNLİKTE ANLAMLI GÖRÜŞMELER

Forumda, Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev, St. Petersburg’un forumun yapılması için seçilmesinden ötürü Bilal Erdoğan’a teşekkür etti. Ayrıca etkinlik, yöresel danslar, geleneksel Rus müzikleri ve çeşitli gösteriler ile sona erdi. 7. Etnospor Forumu “Geleneksel Sporların İhyası” teması kapsamında, 75 farklı ülkeden katılımcılarla beraber gerçekleştiriliyor.

GELENEKSEL SPORLAR ÜZERİNE STRATEJİK GÖRÜŞMELER

İki gün sürecek olan forumda oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler ile geleneksel sporların geleceğine dair önemli konular tartışılacak. Etkinlikte kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin yanı sıra bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik meseleleri ele alınıyor.