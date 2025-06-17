Haberler

Dünya Etnospor Konfederasyonu Ziyareti Gerçekleşti

HAKAN KAZANCI’NDAN EDİRNE VALİSİ’NE ZİYARET

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti. Yapılan açıklamaya göre, Kazancı ziyarette kendi çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler verdi. Sezer de ziyareti olumlu karşıladığını ifade ederek, Kazancı’ya başarı diledi.

VALİ YARDIMCISI ZİYARETTE BULUNDU

Ziyaret esnasında, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de orada bulunarak Kazancı’nın çalışmalarına destek oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da İki Grup Arasında Kavga

Süleymanpaşa'nın Değirmenaltı sahilinde alkol etkisiyle meydana gelen bıçaklı kavgada iki kişi yara aldı. Olayla ilgili detaylar henüz netleştirilmedi.
Haberler

Sinanpaşa Vergi Dairesi Açıldı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yeni bir vergi dairesi hizmete girdi. Törenle açılan dairenin, ilçenin ekonomik büyümesine olumlu etkide bulunması hedefleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.