Dünya Etnospor Konfederasyonu Ziyareti Gerçekleşti

HAKAN KAZANCI’NDAN EDİRNE VALİSİ’NE ZİYARET

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti. Yapılan açıklamaya göre, Kazancı ziyarette kendi çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler verdi. Sezer de ziyareti olumlu karşıladığını ifade ederek, Kazancı’ya başarı diledi.

VALİ YARDIMCISI ZİYARETTE BULUNDU

Ziyaret esnasında, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de orada bulunarak Kazancı’nın çalışmalarına destek oldu.