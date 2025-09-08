Dünya Fizyoterapi Günü’nde Egzersiz Önemli

DÜZENLİ EGZERSİZİN ÖNEMİ

Dünya Fizyoterapi Günü çerçevesinde açıklamalarda bulunan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, yaşla birlikte artan düşme ve kırılganlık riskine karşı en etkili korunma yolunun “düzenli egzersiz ve fizyoterapi desteği” olduğunu belirtti. Bu yıl ‘Sağlıklı yaşlanmada fizyoterapi ve fiziksel aktivitenin rolü: Kırılganlığın ve düşmelerin önlenmesi’ temasıyla gerçekleştirilen 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü, düşme ve kırılganlık riskini azaltmada fizyoterapinin önemini ön plana çıkarıyor. Dr. Özkoçak, sağlıklı yaşlanmanın temelinin düzenli egzersiz ve fizyoterapi desteği olduğunu belirtirken, “Kas kitlemizi korumak, düşme riskini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için egzersiz reçetelerini hayatımıza mutlaka entegre etmeliyiz” dedi.

YAŞLANMA VE KIRILGANLIK RİSKİ

Tüm dünyada 60 yaş üstü bireylerin sayısının hızla arttığını ifade eden Dr. Özkoçak, “2019’da 1 milyar olan bu nüfusun, yaşam koşullarının iyileşmesiyle 2050’de 2,1 milyara ulaşması bekleniyor. Bu demografik değişim, yaşlılıkta sıkça karşılaşılan kırılganlık gibi sağlık sorunlarını daha da önemli hale getiriyor” dedi. Fizyoterapinin sadece bir tedavi yöntemi olmadığını, aynı zamanda koruyucu bir sağlık unsuru olduğunu vurgulayan Özkoçak, özellikle yaşlı bireylerde fiziksel gücü ve dayanıklılığı zayıflatmanın onları hastalıklara karşı savunmasız hale getirdiğini belirtti. Bu durumun kendini kas kütlesinde azalma (sarkopeni), yorgunluk ve düşük enerji ile belli ettiğini söyledi.

Düşmelerden korunmada fiziksel aktivite ve fizyoterapi programlarının önemine değinen Dr. Özkoçak, “Düzenli egzersizler kas kaybını azaltıyor, gücü ve dayanıklılığı artırarak düşme riskini düşürüyor. Ayrıca, spor veya ortopedik yaralanmalarda da iyileştirici egzersiz programları devreye giriyor. Sağlıklı yaşlanmada kritik bir rol oynayan egzersizler için haftada en az 3-4 gün, kas gücü ve dayanıklılık çalışmaları, denge ve koordinasyon egzersizleri ile kardiyo ve aerobik aktiviteler içeren programların uygulanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

FİZYOTERAPİ DESTEĞİ

Sağlıklı yaş almak isteyen bireylerin özgür ve bağımsız bir yaşam sürme arzusunun oldukça doğal olduğunu ifade eden Dr. Özkoçak, “Bunu desteklemenin en güvenli yolu egzersizi rutin hale getirmek ve fizyoterapi desteğini ihmal etmemektir. Fizyoterapi kişiye özel egzersiz programlarıyla bu riskleri daha ciddi oranda azaltabilir. Daha az kırılganlığın ve daha düşük düşme risklerinin olduğu bir gelecek hepimizi bekliyor” diye ekledi.