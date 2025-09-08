Dünya Fizyoterapi Günü’nde Egzersiz Önemli

DÜNYA FİZYOTERAPİ GÜNÜ’NÜN ANLAMINA DEĞİŞKENLER

8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü kapsamında bir açıklama yapan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, “Yaşla birlikte artan düşme ve kırılganlık riskine karşı en etkili korunma yolu düzenli egzersiz ve fizyoterapi desteği” diyor. Bu yılki kutlama, ‘Sağlıklı yaşlanmada fizyoterapi ve fiziksel aktivitenin rolü: Kırılganlığın ve düşmelerin önlenmesi’ teması etrafında şekilleniyor ve düşme ile kırılganlık riskini azaltmadaki fizyoterapinin önemini vurguluyor.

YAŞLI NÜFUS VE KIRILGANLIK SORUNLARI

Dünya genelinde 60 yaş üstü bireylerin sayısının hızla arttığını belirten Dr. Özkoçak, “2019’da 1 milyar olan bu nüfusun, yaşam koşullarının iyileşmesiyle 2050’de 2,1 milyara ulaşması bekleniyor. Bu demografik değişim, yaşlılıkta sıkça karşılaşılan kırılganlık (frailty) gibi sağlık sorunlarını daha da önemli hale getiriyor. Fizyoterapi, sadece bir tedavi yöntemi değil, aynı zamanda koruyucu bir sağlık unsuru. Özellikle yaşlı bireylerde fiziksel gücü ve dayanıklılığı zayıflatıp onları hastalıklara ve küçük streslere karşı savunmasız hale getiriyor. Bunun belirtileri arasında kas kütlesinde azalma (sarkopeni), yorgunluk ve düşük enerji bulunuyor,” ifadelerini kullandı.

DÜZENLİ EGZERSİZİN ÖNEMİ

Düşmelerden korunmada fiziksel aktivite ve fizyoterapi programlarının kritik olduğuna değinen Dr. Özkoçak, “Düzenli egzersizler kas kaybını azaltıyor, gücü ve dayanıklılığı artırarak düşme riskini azaltıyor. Ayrıca, spor veya ortopedik yaralanmalarda da iyileştirici egzersiz programları önemli bir rol oynuyor. Sağlıklı yaşlanma için haftada en az 3-4 gün kas gücü ve dayanıklılık çalışmaları, denge ve koordinasyon egzersizleri, kardiyo ve aerobik aktiviteleri içeren programların uygulanması gerekiyor,” dedi.

FİZYOTERAPİ DESTEĞİNİN GEREKLİLİĞİ

Sağlıklı yaş almak isteyen bireylerin özgür ve bağımsız bir yaşam sürme isteklerinin son derece doğal olduğunu ifade eden Dr. Özkoçak, “Bunu desteklemenin en güvenli yolu egzersizi rutin hale getirmek ve fizyoterapi desteğini ihmal etmemektir. Fizyoterapi, kişiye özel egzersiz programlarıyla bu riskleri önemli ölçüde azaltabilir. Daha az kırılganlık ve daha düşük düşme riskleriyle dolu bir gelecek hepimizi bekliyor,” şeklinde konuştu.