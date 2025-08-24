Haberler

Dünya Gençler Şampiyonasında Nusrat Altın Kazandı

NUSRAT ALLAHVERDİ’DEN ALTIN MADALYA

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Galatasaraylı milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalama yarışında altın madalya kazanmayı başardı. Organizyonun son gününde, Romanya’nın Otopeni kasabasında havuza giren Nusrat, erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 26.98 saniyelik derecesiyle gençlerde Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu olabiliyor.

TUNCER BERK ERTÜRK’TEN BRONZ MADALYA

Milli sporcu Tuncer Berk Ertürk, erkekler 200 metre kelebek finalinde yarıştı. Tuncer Berk, yarışı 1 dakika 58.21 saniyede tamamlayarak bronz madalya elde ediyor.

TÜRKİYE ŞAMPİYONAYI BAŞARIYLA TAMAMLADI

Türkiye, bu başarıların ardından şampiyonayı toplamda 4 madalyayla (3 altın, 1 bronz) tamamlıyor.

İzmir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Menemen'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Fabrikada önemli hasar oluştu.
Hatayspor, Hugo Almeida’yı teknik direktör yaptı

Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yollarını ayırarak, yeni antrenör olarak Hugo Almeida'yı göreve getirdi.

