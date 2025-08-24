Dünya Gençler Şampiyonasında Nusrat Altın Kazandı

NUSRAT ALLAHVERDİ’DEN ALTIN MADALYA
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Galatasaraylı milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalama yarışında altın madalya kazanmayı başardı. Organizyonun son gününde, Romanya’nın Otopeni kasabasında havuza giren Nusrat, erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 26.98 saniyelik derecesiyle gençlerde Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu olabiliyor.
TUNCER BERK ERTÜRK’TEN BRONZ MADALYA
Milli sporcu Tuncer Berk Ertürk, erkekler 200 metre kelebek finalinde yarıştı. Tuncer Berk, yarışı 1 dakika 58.21 saniyede tamamlayarak bronz madalya elde ediyor.
TÜRKİYE ŞAMPİYONAYI BAŞARIYLA TAMAMLADI
Türkiye, bu başarıların ardından şampiyonayı toplamda 4 madalyayla (3 altın, 1 bronz) tamamlıyor.