Dünya Genelinde Önde Gelen Üniversitelerden 296 Öğrenci

ÖNEMLİ ÜNİVERSİTE KABULLERİ VE ETKİNLİK

Dünyanın en saygın üniversitelerinden Stanford, Oxford, Imperial, Brown, Columbia ve Princeton’dan toplamda bin 136 kabul alan 296 öğrenci, İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldi. Bu kabullerin 599’u, dünya genelinde en iyi 200 sıralamada yer alan üniversitelerden geldi. Türkiye’nin farklı şehirlerindeki Bahçeşehir Koleji kampüslerinde eğitim gören öğrenciler, başarılarıyla dikkat çekiyor ve etkinlik Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50’nci yıl Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Begüm Yücel, Genel Müdürü Özlem Koç, genel müdür yardımcıları ve okul yöneticileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Koç, “Bu yıl da sevgili öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, ‘Başarı Bahçeşehir Koleji geleneğidir’ dedi ve büyük Bahçeşehir ailemizi ve ülkemizi gururlandırdılar. Büyük gurur yaşadığımız bugünü, dünyanın en saygın üniversitelerinden binin üzerinde kabul alan 296 öğrencimize borçluyuz. Bu özel buluşmada sizinle olmaktan son derece mutlu ve heyecanlıyız” diye belirtti. Stanford, Oxford, Princeton, Imperial College London gibi prestijli üniversitelerden tam burslu kabullerinin mutluluğunu dile getiren Koç, bu başarıların öğrencilerin bireysel potansiyelini keşfetmelerine olanak sağladığını vurguladı. Koç, “Bahçeşehir Koleji kuruluşundan bu yana bilim, teknoloji ve evrensel değerleri eğitim öğretim felsefemizin kalbine koyan global eğitim anlayışımızın ne kadar doğru olduğunun ispatıdır” şeklinde konuştu.

KIZ ÇOCUKLARININ STEM BAŞARILARI

Kız çocuklarının eğitime eşit katılımının sadece bir eğitim meselesi olmadığını, aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınma için de önemli bir konu olduğunu ifade eden Koç, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde yetişen kız öğrencilerin dünya genelinde önemli başarı hikayeleri yazdığını açıkladı. Geçmiş yıllardaki başarılı öğrencilere de değinen Koç, “Öğrencilerimizden Neval, henüz lise öğrencisiyken Microsoft tarafından ‘Yılın Kadın Yazılımcısı’ seçildi. Stanford’dan kabul aldı ve şu anda Meta’da çalışıyor” dedi. Karen’in ise geliştirdiği filtreleme sistemi ile çamaşır makinelerindeki su ve elektrik kullanımını %90 azaltan bir inovasyon gerçekleştirdiğini belirterek, bu başarıların sadece başlangıç olduğunu söyleyerek, kız öğrencilerin STEM alanlarındaki yerlerini güçlendireceklerine dair taahhütte bulundu.

KABUL SAYILARI VE KARYER YOLCULUĞU

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan ise, “Bu yıl bizim için çok büyük ve gururlu bir gün. Öğrencilerimizle bir araya geldik. Tüm Türkiye’den 296 öğrencimiz farklı üniversitelerden bin 100 kabul aldı. Bu çok büyük bir sayı, bizim için çok büyük bir gurur. Bu yolculuk sadece 11 ve 12’nci sınıfta başlamadı, biz hazırlık ve 9’uncu sınıftan itibaren öğrencilerimizin kariyer yolculuklarına detaylı bir şekilde ilgi gösteriyoruz” dedi. Dr. Aslan, her okulda bir yurt dışı eğitim danışmanı öğretmenlerinin olduğunu ve bu öğretmenlerin öğrencilere birebir destek verdiklerini de belirtti.

ÖĞRENCİLERİN HEDEFLERİ VE PROJELERİ

Görme engelliler için hazırladığı projeyle de bilinen Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi İrem Deniz Küçükköse, dünyaca ünlü 7 üniversiteden tam burslu kabul aldığını açıkladı. Küçükköse, hayalinin teknolojiyi insanlık yararına kullanmak olduğunu ifade ederek Pennsylvania Üniversitesi’nde iki alanda eğitim alacağını belirtti. Ayrıca, “Ben bir polis, asker çocuğuyum. Dolayısıyla Türkiye’nin ne kadar gezilebilecek ili varsa gezdim” diyerek kendi geçmişinden bahsetti.

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Mehmet Cem Yedekçi de Stanford Üniversitesinden kabul aldığını ve 5 yıllık çalışmasının karşılığını aldığını söyledi. Yedekçi, sağlık alanında yapay zekanın potansiyeline dair projeler geliştirdiğini ve uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandığını açıkladı.

Diyarbakır Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Yağmur Delal Cengiz ise Brown Üniversitesinden kabul aldığını belirterek, “Ben biraz daha interdisiplinler çalışmayı seviyorum. Brown Üniversitesi bu nedenle daha uygun geldi” dedi. Cengiz, sağlık alanında geliştirdikleri projenin dünya çapında önemli dereceler aldığını ifade etti.