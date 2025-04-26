Dünya Gıda Programı: Gazze Gıda Stokları Tükendi

İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarına neredeyse iki yıldır aralıksız devam ediyor. Bu süre zarfında Filistinliler, saldırıların yanı sıra açlık ve susuzluk sorunlarıyla da mücadele ediyor. Bu bağlamda Dünya Gıda Programı (WFP) bir açıklama yaptı.

GIDA İHTİYACININ KARŞILANMA ORANI

WFP’nin yazılı açıklamasında Gazze’deki mutfakların, Filistinlilerin günlük gıda ihtiyacının yüzde 25’ini karşıladığı belirtildi. Açıklamada, Gazze’deki gıda stoklarının tüketilmekte olduğu, son stokların bölgedeki mutfaklara teslim edildiği ve bu stokların da ilerleyen günlerde tamamen tükeneceği ifade edildi. Ayrıca, WFP’nın Gazze’deki ekmek dağıtımı için desteklediği fırınların da, “31 Mart’ta WFP destekli 25 fırının tamamı, buğday unu ve pişirme yakıtının tükenmesi nedeniyle kapandı.” şeklinde kapanmakta olduğu kaydedildi.

İNSANİ YARDIM SIKINTISI

Ayrıca, sınır geçiş noktalarının kapalı olması dolayısıyla 7 haftadır Gazze’ye insani yardımların giremediği vurgulandı. Açıklamada, “Bu, Gazze Şeridi’nin şimdiye kadar karşılaştığı en uzun süreli kapatma olup, zaten kırılgan olan pazarları ve gıda sistemlerini daha da kötüleştirmektedir.” denildi. İlgili açıklamada, bir milyon insanı 4 ay boyunca beslemeye yetecek 116 bin metrik ton gıda yardımının, sınırlar açılınca Gazze’ye getirilmeye hazır olduğu bildirildi.

GAZZE’DEKİ HÜKÜMETTEN SUÇLAMALAR

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi, İsrail’in “ses ve görüntüyle belgelenmiş soykırım suçu” işlediğini iddia etti. Açıklama, İsrail’in 55 gündür sürdürdüğü tam ablukanın, kıtlığın yayılmasına ve 2,4 milyon insan için insani bir felaketin derinleşmesine yol açtığını belirtti. “Gazze’de kıtlık artık bir tehdit değil, acı bir gerçek haline geldi. İsrail’in 55 gündür sürdürdüğü abluka, 50’si çocuk 52 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmesine neden oldu.” denildi.

ÇOCUKLARIN DURUMU KAYGILANDIRICI

Açıklamada, 60 binden fazla çocuğun ciddi düzeyde yetersiz beslenme sorunuyla başa çıkmaya çalıştığı, 1 milyondan fazla çocuğun ise her gün açlıkla mücadele ettiği ifade edildi. Bu durumun çocukların fiziksel sağlıklarını olumsuz etkilediği aktarıldı. Binlerce ailenin çocuklarına tek bir öğün bile sağlayamadığı belirtilerek, “Bu, felaket gerçekleşmeden önceki son çağrıdır.” şeklinde bir uyarıda bulunuldu.

ULUSLARARASI KOMİSYON ÇAĞRISI

Açıklamada, Gazze’de İsrail’in uyguladığı “aç bırakma ve yavaş öldürme suçlarının” araştırılması için bağımsız uluslararası komisyonların oluşturulması gerektiği vurgulandı.

ATEŞKES SONRASI YENİ SALDIRILAR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından 18 Mart’ta yeniden şiddetli saldırılara başladı. İncelendiğinde, saldırıların başlamasıyla birlikte çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan 1978 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 5 bin 207 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

7 EKİM’DEN BUGÜNE KAYBOLAN CANLAR

İsrail’in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısının 51 bin 355’e, yaralı sayısının da 117 bin 248’e yükseldiği belirtildi. Ateşkesi bozan İsrail, Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise, “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve soykırımı yeniden başlattığını” ifade etti.

POLİTİK BİR GELİŞME OLARAK SALDIRILAR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlar altında gerçekleşiyor.