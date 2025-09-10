Dünya Güreş Şampiyonası, Eylül’de Zagreb’de

BÜYÜKLER DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI ZAGREB’DE DÜZENLENECEK

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası, 13-21 Eylül tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 900 sporcunun katılacağı bu büyük organizasyon, 13 Eylül’de serbest stil müsabakaları ile başlayacak. Serbest stil kategorisinde 326 güreşçi mindere çıkacak ve aralarında ikisi altın madalya kazanan 12 sporcu da bulunuyor. Grekoromen stil müsabakaları ise 19-21 Eylül tarihlerinde yapılacak ve toplamda 306 güreşçi mücadele edecek. Kadınlar müsabakaları da 15-18 Eylül tarihlerinde yapılacak ve bu kategoride toplam 230 güreşçi yer alacak.

TÜRKİYE’NİN TEMSİLİ VE SPORCU KADROSU

Türkiye, 3 farklı stilde 10’ar sporcuyla bu şampiyonada temsil edilecek. Yer alacak sporcular ve teknik kadro şu şekilde oluşuyor:

**Serbest Stil:**

– 57 kg: Yusuf Demir

– 61 kg: Emrah Ormanoğlu

– 65 kg: Cavit Acar

– 70 kg: Haydar Yavuz

– 74 kg: Soner Demirtaş

– 79 kg: İbrahim Metehan Yaprak

– 86 kg: Osman Göçen

– 92 kg: Alperen Tokgöz

– 97 kg: Resul Güne

– 125 kg: Hakan Büyükçıngıl

**Teknik Ekip:**

– Teknik Direktör: İshak Irbaıkhanov

– Antrenörler: Levent Kaleli, Tevfik Keleş, Servet Coşkun, Batuhan Demirçin

– Masör: Osman Köse

**Kadınlar:**

– 50 kg: Evin Demirhan Yavuz

– 53 kg: Zeynep Yetgil

– 55 kg: Elvira Süleyman Kamaloğlu

– 57 kg: Emine Çakmak

– 59 kg: Bediha Gün

– 62 kg: Selvi İlyasoğlu

– 65 kg: Kadriye Aksoy Koçak

– 68 kg: Buse Tosun Çavuşoğlu

– 72 kg: Nesrin Baş

– 76 kg: Elmira Yasin

**Teknik Ekip:**

– Teknik Direktör: Efraim Kahraman

– Antrenörler: Hakkı Gürel, Ayhan Sucu, Namık Korkmaz

– Masöz: Tuğba Deniz

**Grekoromen Stil:**

– 55 kg: Muhammet Emin Çakır

– 60 kg: Enes Başar

– 63 kg: Kerem Kamal

– 67 kg: Murat Fırat

– 72 kg: Selçuk Can

– 77 kg: Ahmet Yılmaz

– 82 kg: Alperen Berber

– 87 kg: Hasan Berk Kılınç

– 97 kg: Abdulkadir Çebi

– 130 kg: Muhammet Hamza Bakır

**Teknik Ekip:**

– Teknik Direktör: Muttalip Yerlikaya

– Antrenörler: Yüksel Seçkin Saruhan, Şaban Donat, Yusuf Düzer, Atakan Yüksel

– Masör: Hakan Başar