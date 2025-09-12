Dünya Güreş Şampiyonası Zagreb’de Başlıyor

Dünya Güreş Şampiyonası yarın Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de başlamış olacak. ŞAMPİYONANIN DETAYLARI Zagreb Arena’da 13-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan şampiyonada, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda toplam 10 sıklet üzerinde mücadele olacak. Türkiye, 30 sporcuyla bu organizasyona katılacak ve tüm sıkletlerde madalya için yarışacak.

Organizasyon, yaklaşık 900 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Müsabakalar erkekler serbest stilde 13-16 Eylül tarihleri arasında, kadınlar kategorisinde 15-18 Eylül tarihlerinde ve grekoromen stil karşılaşmaları ise 18-21 Eylül’de yapılacak. Şampiyona, erkekler serbest stil müsabakalarıyla başlayacak. Yarından itibaren 61, 70, 86 ve 125 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları düzenlenecek.

MİLLİ SPORCULARIMIZ Hırvatistan’ın ev sahipliği yapacağı bu şampiyonada mücadele edecek milli sporcuların listesi ise şöyle:

Erkekler serbest stil:

– 57 kilo: Yusuf Demir

– 61 kilo: Emrah Ormanoğlu

– 65 kilo: Cavit Acar

– 70 kilo: Haydar Yavuz

– 74 kilo: Soner Demirtaş

– 79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak

– 86 kilo: Osman Göçen

– 92 kilo: Alperen Tokgöz

– 97 kilo: Resul Güne

– 125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Kadınlar:

– 50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

– 53 kilo: Zeynep Yetgil

– 55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu

– 57 kilo: Emine Çakmak

– 59 kilo: Bediha Gün

– 62 kilo: Selvi İlyasoğlu

– 65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak

– 68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

– 72 kilo: Nesrin Baş

– 76 kilo: Elmira Yasin

Grekoromen:

– 55 kilo: Muhammet Emin Çakır

– 60 kilo: Enes Başar

– 63 kilo: Kerem Kamal

– 67 kilo: Murat Fırat

– 72 kilo: Selçuk Can

– 77 kilo: Ahmet Yılmaz

– 82 kilo: Alperen Berber

– 87 kilo: Hasan Berk Kılınç

– 97 kilo: Abdulkadir Çebi

– 130 kilo: Muhammet Hamza Bakır

Bu organizasyon, güreş severler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Milli takım, sporcusu ile tüm kilolarda madalya kazanmak için mücadele vermeye hazırlanıyor.