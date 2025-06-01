Dünya Güzeli 2025 Opal Oldu

MISS WORLD 2025 FİNALİ HİNDİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİ

31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentinde büyük bir coşkuyla yapılan Miss World 2025 finali, bu yıl 72’ncisi ile gerçekleştirildi. Bu önemli organizasyonda, 21 yaşındaki Tayland temsilcisi Opal Suchata Chuangsri, tacını takarak dünya güzeli unvanını kazandı. Yarışmada Türkiye’yi temsil eden 24 yaşındaki İdil Bilgen ise dereceye giremiyor.

YARIŞMA SONUÇLARI

Miss World 2025 sonuçlarına göre, ikinci sırayı Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu elde ediyor. Polonya temsilcisi Maja Klajda ise üçüncülüğü kazanıyor. Yarışmanın sonuçları, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

OPAL SUCHATA CHUANGSRİ HAKKINDA

Opal Suchata Chuangsri, 2003 yılında Tayland’ın Phuket şehrinde otelci bir ailenin kızı olarak dünyaya geliyor. Eğitim hayatına Bangkok’taki Triam Udom Suksa Okulu’nda devam eden Opal, burada Çince eğitimi alıyor. Şu anda Thammasat Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimine devam ediyor. Tayca, İngilizce ve Çince gibi üç dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor.