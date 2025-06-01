Dünya Güzeli Opal Suchata Chuangsri

MISS WORLD 2025 FİNALİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Miss World 2025 finali, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentinde büyük bir coşkuyla yapıldı. Bu yıl 72’ncisi düzenlenen yarışmada, 21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri, tacı takarak dünya güzeli unvanını kazanmayı başardı. Türkiye’yi temsil eden 24 yaşındaki İdil Bilgen ise yarışmada dereceye giremedi. Miss World 2025 sonuçlarına göre, ikinci sırayı Etiyopyalı Hasset Dereje Admassu, üçüncülüğü ise Polonya temsilcisi Maja Klajda elde etti.

OPAL SUCHATA CHUANGSRİ’NİN HAYATI

Opal Suchata Chuangsri, Tayland’ın Phuket şehrinde 2003 yılında otelci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimine Bangkok’taki Triam Udom Suksa Okulu’nda devam eden Opal, burada Çince üzerine yoğunlaştı. Şu anda Thammasat Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi alıyor. Tayca, İngilizce ve Çince dillerini akıcı bir şekilde konuşabiliyor.