Dünya İnsansı Robot Oyunları Sona Erdi

ÇİN’DE DÜZENLENEN DÜNYA İNSANSI ROBOT OYUNLARI TAMAMLANDI

Bugün yapılan final müsabakalarıyla, Çin’de insansı robotların spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsanı Robot Oyunları (WHRG) sona erdi. 15 Ağustos’ta başlayan etkinliğin son gününde 4X100 bayrak koşu yarışları, 3’e 3 ve 5’e 5 futbol maçları ile kick boks müsabakalarının finalleri gerçekleştirildi. Spor müsabakalarının yanı sıra, insansı robotlar pratik etkinliklerini sınayan senaryo müsabakalarında becerilerini sergiledi.

SENARYO MÜSABAKALARIYLA YETENEKLERİ GÖSTERDİLER

Robotların tekerlekli valizleri resepsiyondan odalara taşıdığı otel senaryosu ve reçetede yazılı ilaçları raflardan bulup topladığı hastane senaryosuna dayalı müsabakalar yapıldı. Pekin Yerel Halk Hükümeti, Çin Medya Grubu, Dünya Robotik İşbirliği Örgütü ve RoboCup Asya-Pasifik işbirliğiyle düzenlenen bu etkinliğe, Çin dışında ABD, Almanya, Japonya ve Malezya’nın aralarında bulunduğu 15 ülkeden 280 ekip katıldı.

İNSANSI ROBOT TEKNOLOJİSİNDE İLERLEME HEDEFİ

Oyunlarda, robotik şirketler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ve meraklıların geliştirdiği 500’den fazla insansı robot yarıştı. Bu etkinlik, insansı robot teknolojisindeki ilerlemeleri pratik uygulamalarla sergilemeyi amaçlıyor. Robotlar, atletizm, jimnastik, futbol ve kick boks gibi sporların yanı sıra performans ve senaryo dallarında da rekabet etti. Performans dalında solo ve grup dans gösterileri sunulurken, senaryo alanında ise malzeme kullanma, sınıflama ve düzenleme becerilerine dayalı müsabakalar gerçekleştirildi.