Dünya Kadın Voleybol Şampiyonası’nda İspanya

AMİLLİ TAKIMIN HEDEFİ YÜKSEK

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörü Daniele Santarelli, yaklaşan Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “İlk maçımız İspanya’ya karşı olacak. İspanya’ya büyük bir saygımız var. Kolay bir maç olmayacak. Eğer öyle düşünürsek bu gerçekten büyük bir hata olur.” diyen Santarelli, İspanya ile oynayacakları maçın zorlu geçeceğini belirtti. Takımın maç öncesi hazırlıklarının iyi gittiğini, boş zamanlarda dinlenme fırsatı bulduklarını dile getirdi. Korat Chatchai Spor Salonu’ndaki ilk antrenman sonrası oyuncularının motive olduğunu ifade etti.

GRUPTA ZOR RAKİPLER VAR

Santarelli, E Grubu’nda mücadele edecekleri İspanya, Bulgaristan ve Kanada gibi takımların kalitesinin altını çizerek, “Grubumuzun iyi takımlarla dolu olduğunu biliyoruz. Dünya Şampiyonası’nın ilk maçı çok önemli. Burada gerçekten iyi oynamamız gerekiyor. Her takım önemli ve en iyi voleybolunu oynamak istiyor.” şeklinde konuştu. Kendilerine güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

HEDEF MADALYA

Deneyimli libero Gizem Örge, Dünya Şampiyonası’nın başlamasından duyduğu heyecanı dile getirerek, “Organizasyonda yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum. Ülkemize madalyayla hatta şampiyonlukla dönmek istiyoruz. O yüzden bütün yaz boyunca özverili şekilde çalıştık.” dedi. FIVB Milletler Ligi’nde istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak Dünya Şampiyonası’na hazır olduklarını belirten Örge, “Her maç bizim için çok önemli. Adım adım hedefe gitmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu’ndaki rakipleri İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Takımın maç programı ise şöyle: Yarın: TSİ 15.30 Türkiye-İspanya 25 Ağustos Pazartesi TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan 27 Ağustos Çarşamba TSİ 12.00 Türkiye-Kanada.