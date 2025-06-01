Dünya Kahvaltı Günü Etkinliği Gerçekleşti

DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ ETKİNLİĞİ GAMBİYA’DA DÜZENLENDİ

Türkiye’nin Banjul Büyükelçiliği öncülüğünde Gambiya’da “Dünya Kahvaltı Günü” münasebetiyle özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinlik, başkent Banjul’daki büyükelçilik rezidansında, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Banjul Temsilciliği işbirliğiyle yapıldı. Türk kahvaltısının zenginliğini ve kültürel değerini tanıtmayı amaçlayan etkinliğe, ülkede görevli yabancı misyon temsilcileri, Gambiyalı sanatçılar, modacılar ve medya mensupları katıldı. Türkiye’den özel olarak getirilen peynir, zeytin ve reçel çeşitleri gibi ürünlerin yanı sıra, menemen gibi geleneksel lezzetler de katılımcılara sunuldu. Davetliler, ikram edilen ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

KAHVALTI KÜLTÜRÜN TEMELİDİR

Türkiye’nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, etkinlikte yaptığı konuşmada, kahvaltının Türk kültüründeki yerini vurguladı. “Kahvaltı, Türk insanı için sadece sabah yapılan bir öğün değil, kültürün, ailenin, dostluğun, sohbetin ve paylaşmanın bir parçasıdır. Bugün Gambiya’da bu sıcak ortamı dostlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle Türk kahvaltısını tanıttıklarını belirtirken, önümüzdeki dönemde Banjul YEE işbirliğiyle Türk ve Gambiya mutfaklarını bir araya getiren etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını ekledi.

Etkinlikte bulunan katılımcılar, YEE bünyesinde yakında başlaması planlanan Türk mutfağı kurslarını heyecanla karşıladı. Ayrıca, benzer etkinliklerin sürdürülebilmesi dileğinde bulundular, böylece Türk mutfağı ve kültürü hakkında daha fazla bilgi sahibi olma fırsatını değerlendirme arzusunu dile getirdiler.