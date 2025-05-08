Dünya Liderlerinden Papa Leo’ya Tebrikler

VATİKAN’DA TARİHİ AN

Esma Çakır (VATİKAN) – Vatikan’daki beyaz duman, 14’üncü Leo’nun Papa seçilmesiyle birlikte dünya genelinde geniş yankı buldu. Katolik Kilisesi’nin yeni ruhani liderine, çeşitli ülkelerden pek çok lider tebrik mesajları iletti. Kardinaller meclisinin ikinci gününde gerçekleşen bu seçimin, tüm dünyada ilgiyle takip edildiği görülüyor.

DÜNYA LİDERLERİNDEN TEBRİKLER

Katolik Kilisesi’nin yeni lideri 14’üncü Leo’ya gelen tebrik mesajlarında barış, dinler arası diyalog ve küresel iş birliği vurgulanıyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, gönderdiği mektupta ülkesinin “(Hz İsa) Mesih’in Vekili ile olan sarsılmaz bağını” belirtti. Meloni, “İtalya ve Avrupa medeniyetinin özünde inanç ve akıl arasında olağanüstü bir sentez vardır. Bu sentez, kişiyi merkeze koyan, hayatı kutsal gören, özgürlük ve eşitliği temel alan bir dünya görüşü oluşturmuştur” şeklinde konuştu.

KÜRESEL DİYALOG VE BARIŞ VURGULANDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabında yaptığı paylaşımla Papa’nın seçilmesini “Katolik Kilisesi ve dünya genelindeki Katolikler için tarihi bir an” olarak değerlendirdi. Macron, “Papa 14’üncü Leo’ya, ve tüm Katoliklere kardeşlik mesajımı iletiyorum” dedi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum de, Papa’nın “Vatikan Şehri’nin devlet başkanı ve Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri” seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti. Sheinbaum, “Dünya barışı ve refahı için insani anlaşmamızı yineliyorum” sözlerini kullandı.

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME HEDEFİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, mesajında, “İsrail ile Vatikan arasındaki ilişkileri geliştirmeyi ve Kutsal Topraklar ile dünya genelinde Yahudi-Hristiyan dostluğunu güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Herzog, Papa 14’üncü Leo’nun “tüm dinler ve halklar arasında köprüler kuracağı” umudunu paylaştı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Papa’yı kutlayarak “Modern dünyanın sorunlarına yönelik bakış açılarımızın büyük ölçüde örtüştüğünü memnuniyetle gözlemliyorum” ifadesine yer verdi ve Papa’yı Belarus’a davet etti.

BM VE PAPA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Papa 14’üncü Leo’nun seçilmesini tebrik ederek, “Vatikan ve BM arasındaki uzun soluklu iş birliğini geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Guterres, küresel krizlerin yaşandığı bu dönemde Papa’nın “barış, sosyal adalet, insan onuru ve merhamet” noktasında güçlü bir ses olacağına inandığını dile getirdi.