Dünya liderlerinden Türkiye için taziye mesajı

Patlama sonrası dünya liderlerinden Türkiye ile ilgili taziye mesajı yağdı.

İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği hain saldırı dünyanın da gündemine oturdu.

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından birçok ülke ve lider Türkiye’ye taziyelerini iletti.

İstanbul’da yaşanan patlamayı uluslararası kamuoyu da yakından takip ediyor.

Patlamanın ardından dünya liderleri Türkiye’ye taziyelerini iletti.

Azerbaycan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ithafen yazdığı mesajında “Azerbaycan halkı adına kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak taziyede bulundu, patlamaya ilişkin bilgi aldı.

İstiklal Caddesi’nde patlama: 6 can kaybı, 81 yaralı

KKTC

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye’nin huzur ve istikrarını hedef alan tüm hain saldırıları lanetledi.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İstanbul’un merkezinde İstiklal Caddesi’nde patlama yaşandığını öğrendiğini belirterek, “Pakistan hükümeti ve halkı, hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye halkına taziyelerini iletiyor ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmesi için dualarını gönderiyor.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de Taksim Meydanı’nda yaşanan saldırıda can kaybı yaşanması sebebiyle son derece üzgün olduğunu ifade ederek, “Bu matem anında Türk kardeşlerimizle tam dayanışma içerisindeyiz.” açıklamasını yaptı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, televizyonlardan yaptığı açıklamada, “Bugün İstanbul’da çok sayıda kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısını kınıyorum. Pakistan adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Bu zor dönemde Türkiye’deki kardeşlerimizin yanındayız.” dedi.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter’dan paylaştığı mesajında, İstanbul’un merkezinde insanların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, “Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul’dan dehşet verici haberler aldıklarını belirtti.

İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileten Michel, üzüntü verici bu zamanda Türk halkının yanında olduklarını ifade etti.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İstanbul’dan şoke edici görüntüler geldiğini belirterek, Türk halkına ve patlamadan etkilenenlere başsağlığı dilediğini bildirdi.

Stoltenberg, “NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir.” ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de İstiklal Caddesi’ndeki patlamadan sonra zor zamanlarda Türk halkının yanında olduklarını kaydetti.

Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilediğini aktaran Varhelyi, yaralılara da acil şifa diledi.

Hollanda

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter’dan yayımladığı mesajında, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama haberinin kendilerini derinden sarstığını ve üzdüğünü belirtti.

Ölenlerin ailelerine taziye dileklerini sunan Rutte, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulundu.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin patlamadan etkilenenlerle olduğunu belirterek, “Terör her biçimde tiksindiricidir. İngiltere, bu gayri meşru şiddet eylemine karşı Türkiye’yle dayanışma içindedir.” ifadesini kullandı.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da “İstanbul’dan korkunç görüntüler geliyor. Düşüncelerim bir pazar günü İstiklal alışveriş caddesinde dolaşmak isteyen ve büyük bir patlamanın kurbanı olan insanlarla.” paylaşımında bulundu.

İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İstanbul’daki patlamaya dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’daki görüntüler korkunç. Yaşanan saldırı ve hayatını kaybeden masum vatandaşlar dolayısıyla Türkiye’ye en derin taziyelerimi belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İstanbul’dan gelen görüntüler korkunç. İtalya, Türk hükümetine ve halkına yakınlığını belirtirken, hayatını kaybeden masumlar için en içten taziyelerini ifade ediyor. Kriz birimimiz durumu izlemekte ve vatandaşlarımızla temas halinde.” ifadelerine yer verdi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığı kriz masası da sosyal medya hesaplarından İstanbul’daki İtalyan vatandaşları için acil durumda ulaşmaları için gerekli numaraları paylaştı.

Avusturya

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Türk halkına ve İstanbullulara en içten taziyelerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Van der Bellen, “korkunç patlama sonrasında düşüncelerinin kurbanların aileleriyle olduğunu” belirterek, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer da Twitter’dan yaptığı açıklamada, düşüncelerinin İstanbul’daki korkunç patlamada hayatını kaybedenlerle birlikte olduğunu belirterek, “Yaralıların en hızlı şekilde sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.” paylaşımında bulundu.

Ayrıca, ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner de korkunç patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini sunduğunu ifade etti.

Çekya

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İstanbul’daki patlamanın kendisini derinden sarstığını belirtti.

Lipavsky, “Düşüncelerim kurbanlar, yaslı aileler ve yas tutan herkesle. Türk halkına en derin taziyelerimi iletiyorum.” paylaşımında bulundu.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’da meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Çok sayıda insanın hayatına mal olan İstanbul’daki bombalı saldırının ardından Türkiye’ye ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız. Fransa, terörizme karşı Türkiye’yle dayanışma içindedir.” ifadelerine yer verildi.

Başbakanı Elisabeth Borne da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Saldırıya uğrayan Türk halkının (yaşadığı) şoku ve acıyı paylaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Fransa’nın bu dehşet karşısında terörle mücadelede Türkiye’nin yanında yer aldığını belirten Borne, “Can kaybına ağlayan İstanbul’la dayanışma” açıklamasında bulundu.

Yunanistan

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunun yerel yetkililerle iletişim halinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Yunanistan terörizmi şiddetle kınamaktadır. Türk hükümeti ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz.” ifadesi yer aldı.

İsveç

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da bu öğleden sonra meydana gelen korkunç patlama nedeniyle Türk halkına ve İstanbullulara en içten taziyelerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Cezayir

Cezayir, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamayı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir’in İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen patlamayı şiddetle kınadığı belirtildi.

Açıklamada, “Cezayir, bugün kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul’un Taksim bölgesini hedef alan ve çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor.” denildi.

Hayatın kaybedenlerin ailelerine taziyede bulunulan açıklamada, Cezayir’in, “bu zor zamanlarında” Türkiye’nin devlet ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma, terörle mücadele çabaların yoğunlaştırması çağrısı yapılarak, terörün son zamanlarda uluslararası düzeyde artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Cezayir’in uzun yıllar boyunca terörden zarar gördüğü ve teröre karşı zafer kazandığına vurgu yapılan açıklamada, “Terör belasını çekmiş ve onu yenmiş olan Cezayir, dost Türkiye Cumhuriyeti’nin bu belayı, halkının birlik ve beraberlikle, devletinin Türkiye’nin güvenlik ve istikrarının korumasına yönelik çabalarına verdiği destek sayesinde aşabileceğine inanmaktadır.”

Kuveyt

Kuveyt haber ajansı KUNA’da yer alan haberde, Kuveyt Dışişleri Bakanlığının, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilediği belirtildi.

Açıklamada, Kuveyt’in Türk halkına ve hükümetine taziyelerini sunduğu aktarıldı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’daki “bombalı saldırının” şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Katar’ın, güvenlik ve istikrarı korumak için aldığı tedbirlerde Türkiye’nin yanında olduğu kaydedildi.

Filistin

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İstanbul’da yaşanan ve dost Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan “terör saldırısının” kınandığı aktarıldı.

“Türkiye’nin terörle mücadelede başarılı olacağına inanıyoruz” ifadesine yer verilen açıklamada, Filistin’in, bu zor gününde Türkiye’nin yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından, İstiklal Caddesinde meydana gelen patlama için kınama açıklaması yapıldı. Açıklamada, BAE’nin şiddetin ve terörün her türlüsünün karşısında olduğu belirtildi.

Lübnan

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ölenlerin ve yaralananların olduğu İstanbul’daki patlamayı kınıyoruz. Böyle elim durumlarda Türkiye ile tam dayanışma içerisindeyiz.” denildi.

Açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dost Türkiye hükümetine başsağlığı dilenerek, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, kendisiyle ve Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını iletti.

İstanbul’daki patlamayı kınayan Mikati, Türkiye’nin, yönetiminin kararlılığı, halkının dayanışması ile zorlukların üstesinden geleceğine inandıklarını kaydetti.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamayı kınayarak, vefat edenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’un merkezindeki Taksim bölgesinde meydana gelen, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.” denildi

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Türk halkıyla dayanışma içerisinde oldukları ifade edilerek, taziye dileğinde bulunuldu.

İslam İşbirliği Teşkilatı

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da yayımladığı yazılı açıklamada, İstiklal Caddesindeki “terör saldırısını” sert bir şekilde kınadı.

Taha, Türkiye hükümeti ve halkına başsağlığı, patlamada yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade eden Taha, İİT’nin, “terörün her türlüsüne karşı net bir tutum içerisinde olduğunu” vurguladı.

Hamas

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada ise İstiklal Caddesi’nde sivilleri hedef alan patlamanın şiddetle kınandığı kaydedildi.

Filistin Alimler Birliği

Filistin Alimler Birliği de açıklamasında, “Taksim’de meydana gelen patlamanın haberini büyük bir üzüntü ile aldık. Filistin Alimler Birliği olarak, her daim Türkiye halkının ve hükümetinin yanında olduğumuzu, Türkiye’mizdeki istikrarı ve güveni ortadan kaldırmak isteyen kurum ve kuruluşların her daim karşısında olduğumuzu ifade etmek isteriz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca dünya alimlerine, Türkiye halkının ve hükümetinin yanında olma ve maddi ya da manevi destek sağlama çağrısı yapıldı.

KİK

KİK’ten yapılan açıklamada ise İstanbul’daki patlama kınandı.

KİK ülkelerinin, teröre karşı kararlı duruşunu teyit ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye’ye başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Belarus

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İstanbul’da meydana gelen patlama ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko taziye mesajında, İstanbul’da meydana gelen ve can kaybına yol açan korkunç patlama haberinin Belarus’ta büyük acı ve üzüntüyle karşılandığını kaydetti.

Lukaşenko, “Belarus halkı adına ve kendi adıma, bu trajediyle bağlantılı olarak derin başsağlığı dileklerimizi kabul edin. Belarus Cumhuriyeti, hiçbir gerekçesi olmayan ve olamayacak olan bu aşağılık ve insanlık dışı eylemi sert bir şekilde kınıyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lukaşenko, kurbanların aileleri ve yakınlarına da destek sözlerini ileterek, trajik olayda yaralananlara acil şifalar diledi.

İran

İran’ın resmi haber ajansı İRNA’ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İstanbul Beyoğlu’nda çok sayıda masum insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan patlamaya ilişkin başsağlığı dileğinde bulundu.

Kenani, mesajında, “Türkiye’nin ve Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümeti ve halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Kenani, başta hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere Türk hükümetine ve halkına taziyelerini sundu.

ABD

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, İstanbul’daki “şiddet eylemi”ni kınayarak, ABD’nin terörle mücadelede NATO müttefiki Türkiye’nin yanında olduğunu belirtti.

Sözcü, açıklamasında, “ABD, bugün İstanbul’da meydana gelen şiddet eylemini şiddetle kınıyor. Düşüncelerimiz yaralılarla birlikte ve sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Terörle mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye ile omuz omuzayız.” ifadelerine yer verdi.

Arjantin

Arjantin Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendi, Türk halkı ile dayanışma mesajı verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Arjantin Cumhuriyeti, İstanbul’da meydana gelen patlama sebebiyle duyduğu derin üzüntüyü ifade eder, Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtir. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz ve yaralıların bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz.”

Afrika ülkelerinden taziye mesajları

Afrikalı ülkelerinin liderleri, İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı dileğinde bulundu.

Senegal Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Macky Sall, Twitter’dan yayımladığı mesajında, patlamayı şiddetle kınadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına baş sağlığı diledi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari de sivilleri hedef alan bu “alçak” saldırıyı en güçlü şekilde kınadığının altını çizerek, “Nijerya hükümeti ve halkının duaları, öldürülen masum insanların aileleri ve yakınlarıyla birlikte. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da Twitter’dan yaptığı paylaşımda, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı dileğinde bulundu.

Mahmud, Somali’nin, terörle mücadelede Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu bir kez daha anımsattı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telgrafı gönderdi.

Saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Burhan, teröre karşı Türkiye’nin yanında oldukları mesajını iletti.