Dünya Matematik Gününde Pi Şenliği Buluşması

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKLE BULUŞTUKLARI ŞENLİK

MSKÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı öğrencileri, 14 Mart Dünya Matematik Günü sebebiyle ilk ve ortaöğretim öğrencileriyle Pi Şenliği’nde bir araya geliyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ortaklığında düzenlenen etkinlik, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleşti.

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ VE ATÖLYELER

Prof. Dr. Burçak Boz Yaman liderliğinde hazırlanan etkinlikte, 20 farklı masada Mangala, Origami, Go Oyunu, Üç taş gibi birçok eğlenceli matematik faaliyeti sunuldu. 65 gönüllü atölye liderinin rehberliğinde, BİLSEM öğrencileri ve öğretmenleri de etkinliğe katkı sağladı. İlk ve ortaöğretim öğrencilerine çeşitli matematik oyunları oynama fırsatı sunularak, onların matematik becerilerini gelişitirip eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olundu.

PROTOKOLDEN DESTEK

Etkinliğe MSKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Raşit Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Özcan Kuşcu da katıldı. Kurulan oyun masalarını gezip öğrencilerle birlikte vakit geçiren protokol, matematik oyunlarına aktif olarak katılıp eğlenceli anlar yaşadı.

MUĞLA