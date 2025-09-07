Dünya Motokros Heyecanı Afyon’da Başladı

DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI HEYECANI

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası’nın 18’inci ayağı MXGP Türkiye’de ikinci gün heyecanı başlamış durumda. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde sürdürülen bu etkinlikte, ikinci günün ilk yarışı kadınlar kategorisinde gerçekleştirildi. Uluslararası sporcuların rekabet ettiği bu şampiyonada, bugün MXGP, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN) dahilindeki final yarışları ve ödül törenleri yapılacak.

KADINLARDA ŞAMPİYONLUK KAZANANLARI

Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda etkinliğin sonunda İtalyan sporcu Kiara Fontanesi birinci olarak altın madalya kazandı. İspanyol atlet Daniela Guillen ikinci sırada yer alırken, Norveçli sporcu Martine Hughes üçüncü olarak ödül aldı.

Avrupa Motokros Şampiyonası EMX250 final ikinci yarışında İspanyol sporcu Francisco Garcia birinciliği elde etti. İkinci sırada Letonyalı Janis Martins Reisulis yer alırken, üçüncülüğü ise Elias Escandell Gil aldı. Daha önceki gün yapılan yarışlarda genel klasmanda Avrupa Şampiyonluğu’nu garantileyen Reisulis, bu yarışı ikinci olarak tamamladı. Bugünün programında ise yer alacak yarışlar şunlardır; MXGP Dünya Motokros Şampiyonası Final 1’inci Yarışı, MX2 Dünya Gençler Motokros Şampiyonası Final 2’nci Yarışı ve MXGP Dünya Motokros Şampiyonası Final 2’nci Yarışı.