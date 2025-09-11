Dünya Motokros Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı

AFYONKARAHİSAR DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI’NDA REKOR KIRDI

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon Motofest, Afyonkarahisar’ı bir kez daha dünya sahnesine taşıdı. 3 Eylül’de başlayan etkinlik, 550 bini aşkın ziyaretçiyle son bulurken, 6 kıtada 180 ülkeye ulaşarak Türkiye’yi yaklaşık 3,5 milyar potansiyel izleyiciye tanıttı. Uluslararası alanda öne çıkan Afyonkarahisar, en iyi ülke tanıtımı ve en iyi altyapıya sahip pist ödüllerini kazanarak önemli bir başarı elde etti. Ayrıca, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (WMX), Motokros Dünya Şampiyonası (MXGP Türkiye), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.

SPORUN VE EĞLENCENİN KALBİ

Dünyaca ünlü sporcuların performans sergilediği yarışlarda, izleyiciler adrenalin dolu anlar yaşadı. MXGP’de Jeffrey Herlings, Lucas Coenen ve Romain Febvre dikkat çekerken; MX2’de Simon Längenfelde, Kay de Wolf ve Sacha Coenen öne çıktı. Kadınlar klasmanında ise Kiara Fontanesi, Daniela Guillen ve Martine Hughes izleyicileri etkiledi. EMX250’de ise Francisco Garcia, Janis Martins Reisuli ve Liam Owens başarı sağladı. Milli sporcularımız Şakir Şenkalaycı, Yiğit Selek, Burak Arlı, Ahmed Buğra Geren, Aras Yıldırım, Mert Akkafa, Yiğit Kara, Ali Akkafa ve Selen Tınaz da yarışlarda boy göstererek ülkemizi temsil etti. Festival alanında kurulan 800 çadır ve 40 karavan, katılımcılara doğayla iç içe konforlu konaklama imkanı sundu.

AFYON TARİHİ BİR DENEYİME EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Festival boyunca çeşitli marka stantları, ziyaretçilere alışveriş ve eğlenceli etkinlikler sunarak farklı deneyimler yaşattı. 550 bini aşkın ziyaretçi, şehirdeki konaklama, yeme-içme ve kültürel alanlarda ekonomik hareketliliği artırdı. Çadır ve karavan alanları, oteller ve restoranlar doluluk yaşarken, şehir hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtıldı. NG Afyon Motofest, spor ve eğlencenin yanı sıra Afyonkarahisar’ın ekonomik ve turistik potansiyelini de gözler önüne serdi.

MÜZİK VE EĞLENCE ŞOVU

5 gün süren festivalde sadece motor sporları değil, müzik ve eğlence de sahnedeydi. 3 Eylül’de başlayan etkinlik, akrobasi motosiklet gösterileri ile izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattı. Duygu Atakan’ın sunuculuğu ve DJ performansı geceye enerji katarken, ünlü komedyen Yavuz Seçkin de sahnedeki tiplemeleriyle büyük beğeni topladı. Festivalin İlk gününde Dedublüman ve Zeynep Bastık coşkuyu başlatırken; ikinci gün Ayna, Mela Bedel ve Motive unutulmaz anlar yaşattı. Üçüncü gün Sufle, İkilem ve Semicenk sahne aldı; yağmur coşkuya engel olamadı. Dördüncü gün Samida, “Ustalara Vefa” sahnesinde Hakkı Bulut duygusal anlar yaşatırken, Nilüfer de binlerce hayranına unutulmaz bir gece sundu. Festivalin kapanışını ise Funda Arar’ın etkileyici performansı gerçekleştirdi.

TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ

Motokros tutkunlarını, müzikseverleri ve gençleri bir araya getiren NG Afyon Motofest, yalnızca eğlenceyi değil, Türkiye’nin sıcak misafirperverliğini de gözler önüne serdi. Festival ruhunu güçlendiren sosyal aktiviteler, stantlar ve kültürel buluşmalar, Afyonkarahisar’ın hem sporun hem de kültürün merkezi olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu etkinlik, Türkiye’nin uluslararası alandaki tanıtımına büyük katkı sağladı.