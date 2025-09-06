Dünya Motokros Şampiyonası İlk Gün Sona Erdi

DAÜNVALİ ENGELLER AŞILDI

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası’nın 18’inci ayağı olan MXGP Türkiye, ilk gün yarışlarıyla devam etti. Organizasyon, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde sabah saatlerinde serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. MXGP Türkiye, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) kategorilerinde sporcuları ağırladı. Toplam 25 ülkeden 120 sporcu, bu önemli şampiyonada mücadele ediyor. Türkiye’yi ise 10 milli sporcu temsil ediyor.

HEYECAN DOLU YARIŞLAR

Günün ilerleyen saatlerinde, MXGP ve MX2 kategorilerinde sıralama yarışları ile MXWOMEN ve EMX250’de birinci ayak yarışları yapıldı. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği ilk gün yarışlarında, heyecan dolu anlar yaşandı. İlk günün kazananı Letonyalı yarışçı Janis Reisulis olurken, 2025 EMX250 Avrupa Şampiyonu unvanına sahip oldu. Aynı zamanda, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası MXWOMEN kategorisinde ilk günün yarışını İspanyol Guillen Daniela kazandı. Şampiyona, yarın yapılacak final mücadeleleriyle devam edecek.