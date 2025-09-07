Dünya Motokros Şampiyonası’nda Katılımlar Güçlü

BAKANA GÖRE YARIŞLARDA İDDİALI SPORCULAR YER ALIYOR

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Dünya Motokros Şampiyonası’nın MXGP Of Türkiye etabına katılan sporcuların oldukça iddialı olduğunu ve en önemli puanların Afyonkarahisar’da alındığını ifade etti. Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Motokros Şampiyonası’nın 18. ayağında yarışan sporcuların pisti beğendiğini aktardı. “Dünya Motokros Federasyonu (FIM) yetkilileriyle, pist alanında son dakika değişiklikler yaptık. Bu değişiklikler sporculara sürpriz oldu. Pist, 15 gündür devam eden çalışmalar ve etkili sağanakla homojen bir yapıya dönüştü.” diyerek pistin hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

SPORCU SAYISI VE YARIŞLARIN ZORLUĞU

Baysan, Dünya Motokros Şampiyonası’nın başlangıcında sporcu sayılarının yüksek olduğunu ancak zamanla bazı sporcuların şampiyonaya veda ettiğini dile getirdi. Buna neden olan faktörler arasında spor lojistiğinin zorluğu ve yüksek masrafların bulunduğunu belirtti. “Afyonkarahisar pistini çok seven sporcular burada start almak istiyor. Çok fazla ülkeden sporcu yarışıyor. Yarış, MXGP Of Türkiye’den sonra Çin Halk Cumhuriyeti ve Avustralya’da sona erecek. Yarışçılar, en önemli puanlarını Afyonkarahisar’dan alıyor. Geride iki ayak kalmasına rağmen bir kaza ve motor arızası her şeyi değiştirebilir. MXGP ve MX2’de şampiyonu Afyonkarahisar belirleyebilir.” diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR’DA DÜNYANIN EN İYİ SPORCULARI YER ALIYOR

MXGP yarışlarının 20 ülkede yapıldığını ifade eden Baysan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yarışların büyük kısmına katıldım. Oralarda fun kulüpler var. Onlar da her yıl Afyonkarahisar’daki yarışlara katılıyor ama bu işin atmosferini yükselten seyirciler. Bu organizasyonu bu noktaya getirmek çok zordu. TMF, dünyanın en iyi sporcularını Afyonkarahisar’da bir araya getirdi. Bütün motorsporu sevenleri Afyonkarahisar’a bekliyoruz.”