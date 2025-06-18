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Dünya Motosurf Şampiyonası 20-22 Haziran

DÜNYA MOTOSURF ŞAMPİYONASI TÜRKİYE’DE

Dünya Motosurf Şampiyonası, 20-22 Haziran tarihlerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun ev sahipliğinde ilk kez Türkiye’de, Çeşme Altınkum Plajı’nda gerçekleştiriliyor. 16 ülkeden toplamda 80 sporcu, bu heyecan verici organizasyonda mücadele edecek. Türkiye, motor sporları alanında yeni bir ilk gerçekleştiriyor.

SPORCULAR ADRENALİN DOLU YARIŞLARDA MÜCADELE EDİYOR

Bu yıl İzmir’in popüler turizm merkezlerinden biri olan Çeşme Altınkum Plajı’nda yapılan Dünya Motosurf Şampiyonası, dünyanın en iyi motosurf sporcularını bir araya getiriyor. 80 sporcu, Ege’nin serin sularında kıyasıya yarışacak. Türkiye’yi temsil eden 5 sporcu da bu zorlu mücadelenin içinde yer alacak. Bu büyük organizasyon, İzmir’in ve Türkiye’nin spor turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne çıkarıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motosurf Şampiyonası’na ilk kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Herkesi bu adrenalin dolu yarışları izlemeye davet ediyoruz” dedi. Şampiyona, Elite, Master, Women, Stock, Stock R, Juniors ve Electric Challenge gibi toplam 7 ayrı kategoride gerçekleştiriliyor.

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