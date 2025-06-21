Dünya Motosurf Şampiyonası Başladı Bugün

ŞAMPİYONANIN BAŞLANGICI VE KATILIMCILAR

Dünya Motosurf Şampiyonası, Türkiye’de ilk defa Çeşme’de düzenlendi. Şampiyona, dün yapılan sıralama turlarının ardından bugün etap yarışları ile başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) destekleri ile Altınkum Plajı’nda gerçekleştirilen etkinliğe 16 ülkeden 80 sporcu katılıyor. Farklı yedi kategoride gerçekleşen şampiyonada Türkiye’yi beş sporcu temsil ediyor. Heyecan dolu yarışmaların ardından yarın final etabı ve ödül töreni düzenlenecek.

Hedefimiz Devamlılık Sağlamak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Sadık Vefa, federasyonlarının ana ilkesinin halka önemli organizasyonlar sunmak olduğunu belirtti. “Yaz sezonunu motosurf sporuyla başlatmış bulunuyoruz, ülkemize hayırlı olsun. Senede 6 yarışın ortalaması alınan bir şampiyona. Biz 3’üncü sırada yer aldık. İnşallah bundan sonra ülkemize bu tip yerlerin sunulmasına yardımcı olur” diyerek düşüncelerini paylaştı. Vefa, “Hedefimiz bu sporun devamlılığını sağlamak. Şu anda 5+5 Türk sporcuyla bu yarışa katıldık. Bu bir süreç ve kilometre işi. Onlar da antrenmanlarla kendilerini çok geliştirecekler. İlk başlangıç böyle bir rakamla olması bize çok umut verdi” dedi.

Spor Turizmi ve Gelecek Vizyonu

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de uzun yıllardır “Spor turizmin geleceğidir” mottosuyla ilerlediklerini ifade etti. “Bu yolda sezonu Ege’de Dünya Motosurf Şampiyonası ile açıyoruz. Federasyon olarak spor turizmini ve diplomasisini çok önemsiyoruz. Yaklaşık 17 ülke, 80’in üzerinde sporcu katılımıyla ülkemizin, Ege’nin güzelliklerini dünyaya gösteriyoruz” şeklinde ifadeler kullandı. Akülke, “Yarın finaller koşulacak. Türk olarak 5 sporcumuz yarışıyor. Özellikle Ender ve Murat Yorgancılar’dan derece bekliyoruz. İtalya, Fransa ve Amerika’da da yarışmalar yapılacak” dedi.

TÜRK SPORCU MELODİ KAPTANOĞLU’NUN HEDEFLERİ

Türk sporculardan Melodi Kaptanoğlu (29), Türkiye’yi temsil eden tek kadın yarışmacı olma özelliğini taşıyor. “Dünya Şampiyonası’ndaki ilk yarış tecrübem. Bu spora hobi olarak başladım. Eşim biniyordu, yeni makine alınca bana eskisi kaldı. Biniyordum ve çok keyif almaya başladım. Sonra antrenmanlara başladık. Türkiye’de de yarışlar var, katılıyoruz. Hedefim ilk 10’lara daha sonra ilk 5’lere girmek” diyerek hedeflerini açıkladı.