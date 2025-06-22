Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme’de Gerçekleşti

ŞAMPİYONA HEYECANLA TAMAMLANDI

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Dünya Motosurf Şampiyonası, Çeşme’de 2 gün boyunca büyük bir heyecana ev sahipliği yaptı ve bugün sona erdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) organizasyonunda, Altınkum Plajı’nda gerçekleştirilen etkinliğe 17 farklı ülkeden toplamda 80 sporcu katıldı. Ülkemizi temsilen ise 10 sporcu yarışmalara dahil oldu. Final yarışlarının ardından sporculara ödülleri verildi.

SPORUN ÖNEMİ VURGULANDI

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, şampiyonaya katılarak etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu. Yarışın son startını veren Kasapoğlu, “Dünyanın en güzel şehirlerinden birindeyiz” diyerek İzmir’in bu organizasyona ev sahipliği yapmasının önemini ifade etti. Ayrıca emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bu çerçevede emeği olan herkesi gönülden kutluyorum” sözlerini kullandı.

SPORDA YENİ HEDEFLER

Kasapoğlu, Türkiye’nin son 23 yılda birçok alanda devrimler gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, sporda önemli adımlar atıldığını belirtti. “Bu noktadan sonra geriye gitmek ya da durmak söz konusu değildir. Hedefimiz, bu markamızı perçinlemek ve bu alandaki başarılarımızı artırmaktır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sporun tabana yayılması için gerekli altyapının Türkiye’nin dört bir yanında mevcut olduğunu vurguladı.

İZMİR, GELECEK İÇİN HAZIR

Yüksek bir spor potansiyeli bulunan bir coğrafyada olduklarını ifade eden Kasapoğlu, “İzmir çok özel bir şehir. Yüzmeden jimnastiğe, atletizmden su sporlarına kadar birçok branşta İzmir’in apayrı bir meydan okuması vardır” dedi. İzmir’in spor turizmi ile daha da gelişeceğini düşündüğünü belirterek, “Spor turizmi, yerel kalkınma açısından ayrı bir motivasyon kaynağıdır” dedi.

SPOR TURİZMİ POTANSİYELİ ARTIRACAK

Spor turizminin yerli turizm açısından önemli olduğunu belirten Kasapoğlu, “Bu potansiyeli hep birlikte zirveye taşıyacağımıza inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı. İzmir’in spordaki tarihi başarılarından ve imza attığı projelerden bahsederek, bu mirası yükseltmek için çaba göstereceklerini ifade etti. İzmir’in spor insanlarıyla, altyapısıyla ve eşsiz konukseverliğiyle gurur duyulmaması gereken bir şehir olduğunu vurguladı.