Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme’de yapıldı

ÇEŞME’DE DÜNYA MOTOSURF ŞAMPİYONASI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası, bir ilki barındırarak büyük bir heyecanla tamamlandı. Türkiye Motosiklet Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, Altınkum Plajı’nda yapıldı ve 16 ülkeden 80 yarışmacı, 7 farklı kategoride mücadele etti. Final yarışlarının ardından sporcular ödüllerini aldı.

İZMİR’İN MARKA DEĞERİ ARTIYOR

Şampiyonaya katılan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu bu etkinliğin İzmir’in güzelliğine vurgu yaparak, “İzmir çok özel ve marka bir şehirdir. Hem tarihi ve kültürüyle, hem çok özel iklimi ve doğal güzellikleriyle, hem de güçlü altyapısıyla artık sporda da mükemmel bir altyapıya sahiptir. İnşallah İzmir’in bu alandaki marka değerini spor turizmiyle daha da yukarı taşıyacağız” diye konuştu.

SİZİ BİRLEŞTİRİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ BİR OLMAK

Kasapoğlu, “Spor, çok özel ve güzel bir olgudur. Birleştirici, bir araya getirici ve iyileştirici bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sporun bu yönünü çok iyi anladığımızı biliyoruz. Ülke olarak spor ülkesi olma yolunda önemli adımlar attığımızı hepimiz görüyoruz” ifadelerini kullandı.

SPORDA TEMEL ATILDI

Türkiye’nin son 23 yılda farklı alanlarda devrimler gerçekleştirdiğine dikkat çeken Kasapoğlu, “Sporda da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde altyapısıyla, insan kaynağıyla ve spor turizmiyle önemli bir noktaya ulaştık. Bundan sonra hedefimiz, bu markamızı daha da perçinlemek ve başarılarımızı artırmaktır” şeklinde konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SPOR KÜLTÜRÜ

Sporu tabana yayma hedefleri olduğunu ifade eden Mehmet Kasapoğlu, “Gerekli altyapı artık Türkiye’nin dört bir yanında mevcut. 81 ilimizin ilçelerine, mahallelerine, köylerine kadar müthiş bir altyapı oluştu. Bu altyapının kıymetini bilen bir sporcu nesli yetişiyor” dedi.

ÇEŞME, SPORDA YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Mükemmel bir coğrafyada bulunmanın avantajlarını vurgulayan Kasapoğlu, “Atletizm, cimnastik, yüzme ve farklı su sporları gibi branşları burada Çeşme Altınkum’da deneyimliyoruz. Burası iddialı bir neslin yetiştiği harika bir bölge” dedi.

İZMİR’İN SPOR TURİZMİ HEDEFLERİ

Kasapoğlu, İzmir’in spor turizmi açısından önemini vurgulayarak, “Spor turizmi, hem ulusal hem de yerel kalkınma için ayrı bir motivasyon kaynağıdır. Bu süreci güçlü desteklerle birlikte başarılı bir şekilde yöneteceğiz” diye ekledi.

SPORDAKAÇIRI MARKA YÜKSEKTE

Son olarak, İzmir’in sporda birçok ilke imza attığını belirten Kasapoğlu, “Bu potansiyeli zirveye taşıyacağımıza inanıyorum. İzmir’in tarihinde unutulmaz başarılara imza atan sporcular bulunuyor. Bu mirası daha yükseğe taşımak için birlikte çalışacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.