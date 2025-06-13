Dünya Motosurf Şampiyonası İzmir’de Başlıyor

ŞAMPİYONANIN LANSMA TÖRENİ

Türkiye, Dünya Motosurf Şampiyonası’na ilk kez ev sahipliği yapacak. Etkinliğin lansman töreni gerçekleştirildi. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, “Artık Şırnak’ta, Cudi Dağı’nda raket sesleri duyulmakta, Motosiklet Federasyonumuz Tunceli’de, Munzur’da faaliyetler gerçekleştirmekte. Sporun sesini daha yukarılara taşımak için adımlar attık ve bundan sonra da bu sesi daha gür çıkarma adına hep birlikte koşmaya devam edeceğiz” dedi.

ŞAMPİYONANIN DETAYLARI

21-22 Haziran tarihlerinde Çeşme Altınkum sahilinde gerçekleşecek olan şampiyonaya, 16 ülkeden 80 yarışmacı katılacak. Bu organizasyonda 7 farklı kategori ve 5 Türk sporcu yer alacak. Tanıtım töreni, bir otelin konferans salonunda düzenlendi ve programa; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İzmir Milletvekili Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke gibi isimler katıldı.

SPORDA YENİ DÖNÜŞÜM

Kasapoğlu, konuşmasında Türkiye’nin spor alanındaki dönüşümüne dikkat çekti. “Motosurf Dünya Şampiyonası’nın öncesinde bu güzel organizasyonu tanıtmak ve bu organizasyon öncesinde birliğimizi, beraberliğimizi ifade etmek üzere buradayız. Türkiye artık bir spor ülkesidir. En uç noktasından en merkezi noktasına kadar ülkemizin her köşesi, sporun farklı branşları için zengin altyapılara sahiptir.” ifadelerini kullandı.

İZMİR’DE SPOR ALTYAPISI

İzmir’deki spor altyapısına da vurgu yapan Kasapoğlu, “İzmirimiz’de spor altyapısını çok ama çok güçlü hale getirdik; 30 ilçemizde havuzundan tenis altyapısına, voleybola, futbola, basketbola, bireysel branşlara kadar her alanda artık çok güçlü bir altyapı var. Bu organizasyon Türkiye’de ilk kez düzenleniyor ve bu çerçevede hem motosiklet hem de su sporları alanında yeni bir açılımı, yeni bir başlangıcı hep birlikte gerçekleştireceğiz” diye belirtti.

FİNDIK ALANINDA MUTLULUK

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Dünya Motosurf Şampiyonası’nın Türkiye’de ilk kez İzmir’de gerçekleşmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Mahmut Nedim Akülke ise, su sporlarında Dünya Şampiyonası’nı kısa sürede Türkiye’ye kazandırdıklarını belirtti.