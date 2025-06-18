Dünya Motosurf Şampiyonası Türkiye’de Gerçekleşecek

DÜNYA MOTOSURF ŞAMPİYONASI ÇEŞME’DE DÜZENLENİYOR

Dünya Motosurf Şampiyonası, 20-22 Haziran tarihlerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun ev sahipliğinde, Çeşme Altınkum Plajı’nda ilk kez gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyona 16 farklı ülkeden 80 sporcu katılacak ve Türkiye’yi temsil edecek 5 sporcu da yarışacak.

SPOR TURİZMİ POTANSİYELİ ARTIRILACAK

Bu yılki etkinlik, uluslararası düzeyde spor turizmi açısından Türkiye’nin ve özellikle İzmir’in potansiyelini gözler önüne serecek. Ege’nin serin sularında gerçekleşecek olan bu büyük organizasyon, dünyanın en iyi motosurf sporcularının kıyasıya mücadele etmesine sahne olacak.

HEYECANLI KATEGORİLERDE YARIŞILACAK

Şampiyona, Elite, Master, Women, Stock, Stock R, Juniors ve Electric Challenge gibi toplamda 7 ayrı kategoride düzenlenecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, bu etkinliğin heyecanını yaşadıklarını ifade etti ve “Herkesi bu adrenalin dolu yarışları izlemeye davet ediyoruz” dedi.