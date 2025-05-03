Dünya Mutfağı Eşyaları İstanbul’da Buluşuyor

Dünya ev ve mutfak eşyaları sektörü, küresel ticaretin merkez noktalarından biri olan İstanbul’da toplanıyor. Turkish Houseware by Invitation Only Türkiye etkinliğinde, 70’ten fazla ülkeden 200’ün üzerinde nitelikli alıcı, Türkiye’den 100’ün üzerinde üreticiyle bir araya gelecek. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçılar Derneği Başkanı Talha Ozger, Türkiye markasına önemli katkı sunacaklarını belirterek, “Kurduğumuz bağlar uzun vadeli iş birliklerinin temeli oluyor. Her yıl daha seçici ve hedef odaklı ilerleyerek sektörümüzün uluslararası pazardaki durumunu güçlendiriyoruz. Hem katılımcı ülke sayısı hem de alıcı sayısı bakımında bu yıl bir rekora imza atacağız. Avrupa, Amerika, Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu’dan 200’den fazla alıcı Türk üreticilerle bir araya gelecek. Etkinliğimiz, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün dünyaya açılan vitrini konumunda. Bu yıl da sektörümüzün küresel ölçekteki itibarını pekiştiren çok değerli bir atmosfer oluşturduk. Türkiye’yi ziyaret eden alıcılar, sadece ürün kalitemizi değil, aynı zamanda iş yapma kültürümüzü, güvenilirliğimizi ve üretim gücümüzü de yakından tanıma fırsatı buldu. Bu yapıda her yıl daha seçici, daha hedef odaklı ilerlediğimiz için firmalarımızın uluslararası pazarlardaki konumlarını sağlamlaştırmalarına aracılık etmekten büyük gurur duyuyoruz. Türkiye markasına güç kattığımıza inanıyoruz. Sektörümüzü uluslararası oyuncularla bir araya getirmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin üretim gücünü, kalite anlayışını ve potansiyelini sergilediğimiz bu organizasyon, dünyanın dört bir yanından alıcıların ajandasında öncelikli bir yere sahip. Bu da doğru içerik, doğru planlama ve doğru platformla küresel rekabette çok daha güçlü adımlar atmanın mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün güncel rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Özger, “Yıllık bazda 2023 yılına göre yüzde 1,3 düşüşle 3,16 milyar dolarlık bir hacme ulaştık. 2025’e de kayıplarla başladık. 2025’in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4’lük düşüşle 741 milyon dolarlık bir ihracata imza attık. Mart ayı itibariyle trend şubata göre yönünü yukarı çevirdi. Avrupa’da yaşanan sorunlara rağmen hem mart ayındaki yükseliş hem de ihracat birim değerindeki yüzde 1,4’lük artış sektör için umut verici” diye konuştu.

Invitation Only’nin sektörde önemli bir proje olduğunu vurgulayan Burak Onder, “Kurumların iş birliği yaparak böyle bir organizasyonu gerçekleştirmesi çok kıymetli. Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirmek ve spesifik çalışmalar yürütmek için bu organizasyonları önemsiyoruz. Hem ülkemizin hem de sanayici ve ihracatçılarımızın elinde sınırlı kaynaklar bulunuyor. Bu nedenle, böyle iş birlikleriyle hem katılımcı hem de ziyaretçi sayılarını artırmak ve daha ekonomik bütçelerle bu organizasyonları gerçekleştirmek büyük önem taşıyor” dedi.