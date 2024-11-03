“Dünya Neolitik Kongresi Açılışında Konuşma”

DÜNYA NEOLİTİK KONGRESİ AÇILIŞINI YAPTI

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Neolitik dönemin kalbi Anadolu topraklarında, insanlık tarihinin en önemli basamaklarından birinin izlerini taşımaktan ve bu eşsiz mirası dünya ile paylaşmaktan onur duyuyoruz. Tarihe tanıklık eden bu kadim topraklarda, neolitik çağın başlangıcını keşfetmek, anlamak ve tüm insanlıkla paylaşmak adına, Dünya Neolitik Kongresinde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bakanlığımızın himayesinde, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi’nin işbirliği ile düzenlenen Dünya Neolitik Kongresine hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada sadece bir kongre için değil, tüm insanlığın ortak kültür mirasına bir adım daha yaklaşmak için toplandık. Göbeklitepe’den Karahantepe’ye, Sayburç’tan Sefertepe’ye kadar Anadolu’nun dört bir yanında kazı çalışmalarını sürdüren bilim insanları, uygarlık tarihinin en eski katmanlarını ortaya çıkararak, bu eşsiz mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma gayreti içindeler” dedi.

KATILIMCI SAYISI VE ULUSLARARASI KATILIM

Bakan Ersoy, Şanlıurfa’da düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi’nin açılışında, “İnsanlık tarihinin en önemli dönemlerinden Neolitik Çağ’ı anlamak ve gelecek nesillere aktarmak adına” olduğunu ifade etti. Kongre, 63 ülkeden yaklaşık bin katılımcıyla gerçekleşiyor. Bu kongre, Anadolu’nun Neolitik mirasını tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

NEOLİTİK DÖNEMİN ÖNEMİ

Yapılan araştırmalar sonucunda Anadolu’nun, Neolitik dönemle ilgili en önemli merkezlerden biri olduğu ortaya kondu. Bakan Ersoy, bu çalışmaların, tarihi ve kültürel mirasın korunması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.