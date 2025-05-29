Dünya Okçuluğunun Merkezi İstanbul’dur. 13. Fetih Kupası Yapıldı. Okçuluk Tarihi Canlı Yaşatılıyor. Etnospor Oyunları İçin Altyapı Çalışıyoruz. Kültürel Kimlikleri Yaşatmak İstiyoruz. Geleneksel Sporların Önemi Büyüktür

OKÇULUĞUN MERKEZİ İSTANBUL

Dünya Etnospor Birliği’nin Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, okçuluğun dünyadaki merkezinin İstanbul olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri’nde düzenlenen 13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması ile ilgili basına açıklamalarda bulunan Erdoğan, organizasyonun 2013 yılından beri devam ettiğini belirtti. “Bu yıl Fetih Kupa’mızın 13’üncüsünü düzenliyoruz. Okçular Vakfı, 572 yıllık okçuluk sporunun dünya merkezi olan burayı, 13 yıl önce kuruldu. O mirası yeniden canlandırmak için burada yer alıyoruz. Burayı benim çocukluğumun geçtiği mahalle olması bakımından da çok kıymetli buluyorum.” dedi.

TARİHİ YAD ETMEK VE YETENEKLİ SPORCULAR

Fetih Kupası’nın her yıl 29 Mayıs’ta düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan, “Bu mekanın tarihini yad etmek için bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Burada, hem geleneksel hem olimpik hem de makaralı yayda dünyanın en büyük müsabakaları yapılıyor. Dünya Okçuluk Federasyonu takviminde yer alan, dünyanın en iyi sporcularının katıldığı bu etkinlikte, Mete Gazoz gümüş, Öznur Cüre Girdi de bronz madalya aldı. Bu sporcular yalnızca bizim değil, dünyanın önemli isimleri.” şeklinde konuştu. Erdoğan, ayrıca “Burada, tarihin en önemli okçularının adını taşıyan ve ne zaman rekor kırdığının tarihini gösteren menzil taşları yer almakta. Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazandıktan sonra Mete Gazoz için bu geleneği yeniden ihya etmiştik. Öznur Cüre Girdi için de menzil taşı dikmiş olduk.” ifadelerini ekledi.

DÜNYA GELENEKSEL OKÇULUK BİRLİĞİ

Dünya Geleneksel Okçuluk Birliği’nin kurulması için imzaların atıldığını da bildiren Erdoğan, “Okçular Vakfı veya Türk Geleneksel Okçuluğu olarak, sporun yalnızca müsabakalardan ibaret olmadığını, bireysel gelişimin önemli bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Yetişen sporcularımızın müsabakalarda iyi dereceler almanın yanı sıra bireysel gelişim ve iyi insan olmalarını da hedefliyoruz.” dedi. Erdoğan, önümüzdeki olimpiyatlarda ülkenin birçok madalya kazanacağına inanıyor ve “Dünya Geleneksel Okçuluk Birliği’nin burada kurulması çok anlamlı. Tüm dünyaya buradan İstanbul’un okçuluğun merkezi olduğunu bir kez daha ilan etmiş oluyoruz.” şeklinde konuştu.

ETNOSPOR OYUNLARININ ALTYAPISI

Bilal Erdoğan, gelecekte 4 yılda bir yapılacak Etnospor Oyunları’nın altyapı çalışmalarını yürüttüklerini vurguladı. “Dünya Etnospor Birliği olarak 2015 yılından bu yana gerekli çalışmaları yapmaktayız. Geleneksel sporların, özellikle geleneksel okçuluğun, güreşlerin ve atlı sporların önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Şu anda, 27 ülkeden 42 federasyon bünyemizde yer almakta. Üye ülke ve federasyon sayımız her yıl artıyor.” diyerek bu önemli organizasyonlar üzerinde durdu.

Erdoğan, “Dünya Türk toplumu, kendi kültürlerini ve kimliklerini yaşatmak istemektedir. Bunu hak ediyorlar. Biz de Dünya Etnospor Birliği olarak geleneksel sporları ihya etme hareketinde tam olarak bu hedefe ulaşmak istiyoruz.” diye ekleyerek, organizasyonun 2027 yılında yapılabileceğini ve bu süreçte yeni bir çığır açmayı hedeflediklerini belirtti.