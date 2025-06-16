Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Şampiyonları Açıklandı

DÜNYA PLAJ VOLEYBOLU PRO TURU 2025’İN KADINLARDAKİ ŞAMPİYONU İSVİÇRE OLDU

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025’te, kadınlar kategorisinde şampiyonluğu İsviçre elde etti. Alanya Belediyesi’nin ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, kadınlar finalinde İtalya ile İsviçre karşı karşıya geldi. İtalya temsilcisi Valentina Gottardi ve Reka Orsi Toth ile İsviçre ekibi Anouk Verge Depre ve Zoe Verge Depre arasında geçen maçta, ilk seti 21-15’lik skorla İsviçre kazandı. İkinci set ise İtalya’nın 21-12’lik galibiyeti ile 1-1’lik eşitlik sağladı. Üçüncü seti 15-13’lük skorla kazanan İsviçre, maçı 2-1 tamamlayarak turnuvayı şampiyon olarak bitirdi. İtalya’dan Valentina Gottardi ve Reka Orsi Toth ikinci, Fransa’dan Vieira ve Chamereau çifti ise İtalyan Scampoli ve Bianchi’yi 2-0 yenerek üçüncü oldu.

ERKEKLERDE ÇEKYA ZAFERİ

Erkekler finalinde Çekya’dan Ondrej Perusic ve David Schweiner, Fransa’dan Teo Rotar ve Arnaut Gauthier ile karşılaştı. Çekya, maçı 2-0’lık skorla kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Fransa ikinci olurken, Brezilyalı George ve Saymon çifti, rakipleri Avustralyalı Nicolaidis ve Carracher’ı yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Turnuvanın sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri; Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem ve organizasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.