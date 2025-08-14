Dünya Rekoru Konya’da Kırıldı

BİSİKLET DÜNYASINDA TARİHİ AN

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Britanya Bisiklet Federasyonunun katkılarıyla Konya’da düzenlenen pist bisikleti dünya rekoru denemeleri sırasında önemli bir başarı elde edildi. Konya Olimpik Veledromu’nda yapılan etkinlikte, İngiliz bisikletçi William Bjergfelt, C5 kategorisinde yarışarak 51.463 kilometre ile dünya 1 saat rekorunu kırdı.

ÖNCEKİ REKORUN MÜSABAKASI

Bu kategorideki önceki rekor, İtalyan bisikletçi Adrea Tarlao’ya aitti ve 47.569 kilometre olarak kaydedilmişti. Bu yeni başarı, pist bisikletinde rekabetin ne denli heyecanlı ve ivmeli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.