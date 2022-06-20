Dünya Sağlık Örgütü: 1 milyar insanın zihinsel rahatsızlığı var

Dünya Sağlık Örgütü, dünya çağında bir milyar kişinin bir tür zihinsel bozukluktan muzdarip olduğunu açıkladı.

DSÖ, yüzyılın başından bu yana ruh sağlığına ilişkin en geniş incelemesinde yaklaşık ‘yedi gençten birinin’ bu kategoride yer aldığını belirterek bunun daha da endişe verici olduğunu kaydetti. Covid-19 pandemisinin ilk yılında depresyon ve anksiyete gibi yaygın durumların oranlarının yüzde 25’ten fazla arttığını iddia eden DSÖ, dünyadaki ergenlerin %14’ü de dahil olmak üzere yaklaşık bir milyar insan zihinsel bir bozuklukla yaşadığına dikkat çekti. DSÖ’nün raporuna göre, her 100 ölümden 1’inden fazlası intihar oldu ve intiharların %58’i ise 50 yaşından önce meydana geldi. Raporda “Ağır zihinsel sağlık sorunları olan insanlar, çoğunlukla önlenebilir fiziksel hastalıklar sebebiyle, genel nüfustan ortalama 10 ila 20 yıl önce ölüyor” denildi. Çocuklukta cinsel istismar ve zorbalık depresyonun başlıca sebepleri olarak açıklandı. Raporda, sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, sağlık, savaş ve iklim krizi, ruh sağlığına yönelik tehditler arasında yer aldı.