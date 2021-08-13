Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Yeni ekip kuruldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için yeni ekip (heyet) oluşturdu.

Kovid-19’un kökenlerini araştırmak için Vuhan’daki saha çalışmalarına öncülük eden DSÖ uzmanlarından Peter Embarek’in Danimarka’da bir televizyonda dün yayımlanan belgeselde, “sıfırıncı hastanın” Vuhan Viroloji Enstitüsünden bir çalışan olabileceğini açıkladı.

Embarek, yarasalara ilişkin çalışmalar yapan ve sahada numune toplayan bir araştırmacının salgının sıfır noktası olması hipotezinin oldukça kuvvetli olduğunu vurguladı.

Saha çalışmalarına katılan Çinli meslektaşlarının elde edilen bulgularının sunumunu etkilediğini vurgulayan Embarek, Çinli yetkililerin laboratuvar sızıntısı hipotezini düşürmesi için soruşturmaya baskı yaptığını aktardı.

Embarek’in bu açıklamalarının ardından DSÖ yazılı açıklama yaparak, Kovid-19’un kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için kısaca “SAGO” adı verilen yeni bir ekip (heyet) oluşturulduğunu duyurdu.

Açıklamada, Embarek’in açıklamalarına değinilmedi.

Çin’de yapılan çalışmalara ilişkin raporun martta yayımlandığı anımsatılan açıklamada, raporda Kovid-19’un kökenine ilişkin çalışmaların gelecekte de devam etmesi gerektiğinin belirtildiğine işaret edildi.