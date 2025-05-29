Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Açıklama Yaptı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN HASTANE UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in tahliye edilmesini istediği Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan El-Avde Hastanesi’nin artık hizmet veremediğini duyurdu. Ghebreyesus, bu konu hakkında X platformunda bir paylaşımda bulundu. “Gazze’nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi bugün tahliye emri verilmesinin ardından hizmet dışı kaldı.” dedi. DSÖ, durumu Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan öğrenmiş olduğunu belirtti.

HASTA NAKLİ PLANI VE GÜVENLİK SORUNU

Ghebreyesus, hastanede 13 hasta dahil 97 kişinin hala içeride bulunduğunu ifade etti. Devam eden güvensizlik ortamına rağmen, yarın hastaları başka bir sağlık tesisine nakletmeyi düşündüklerini vurguladı. Yolların kullanılamaz durumda olması nedeniyle hastanenin tıbbi ekipmanlarını taşımak mümkün olmadığını açıkladı. “El-Avde Hastanesinin kapanmasıyla Gazze’nin kuzeyinde işlevsel bir hastane kalmadı. Oradaki insanlar için kritik yaşam hattını kesti.” şeklinde konuştu. DSÖ, hastanenin korunması, personelin ve hastaların güvenliğini sağlamak için ısrarla çağrıda bulundu. Ayrıca, sivillerin ve sağlık hizmetlerinin korunması gerektiğini yineledi.

İSRAİL’İN SALDIRISI

Ghebreyesus, hastanelere yönelik saldırıların son bulması ve askeri müdahale yapılmaması gerektiğinin altını çizerek, Gazze’de ateşkes çağrısında bulundu. El-Avde Hastanesi’nin yönetimi, İsrail ordusunun hastanenin etrafında patlayıcı robotlar kullandığını, hastanenin bina ve tesislerine yoğun ateş açtığını bildirerek, tahliye talimatı verildiğini açıkladı.