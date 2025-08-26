Dünya Sağlık Örgütü Kılavuzu Yayınlandı

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ’NDEN DÜNYAYA ÖRNEK KILAVUZ

Bilkent Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Günaydın, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2023 yılında dünyadan uzmanları çağırarak bir komite kurdu. Bu komitede ben de yer aldım ve komite sonuç olarak bu elimde görmüş olduğunuz bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuz 195 ülkede yayınlandı ve dağıtıldı ve bu kılavuzda da bizim Bilkent Şehir Hastanesi’nde yaptığımız hasta kan yönetimi, kan bankası uygulamalarını örnek olarak bütün dünyaya gösterdi” dedi. DSÖ, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Transfüzyon Merkezi’ni örnek göstererek hazırladığı transfüzyon kılavuzunu yayımladı.

KOMİTEDE YER ALMAK ZORUNLUYDU

DSÖ tarafından 2023 yılında birçok ülkeden uzmanların katılımıyla oluşturulan komitede yer alan Prof. Dr. Günaydın, kılavuzun süreci ve önemine dair şu bilgileri verdi: “Hasta kan yönetimi, son yıllarda tüm dünyada önem kazanan bir alan haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü de 2023 yılında dünyadan uzmanları çağırarak bir komite kurdu. Bu komitede ben de yer aldım ve komite sonuç olarak bu elimde görmüş olduğunuz bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuz 195 ülkede yayınlandı ve dağıtıldı. Bu kılavuzda da bizim Bilkent Şehir Hastanesi’nde yaptığımız hasta kan yönetimi, kan bankası uygulamalarını örnek olarak bütün dünyaya gösterdi. Ayrıca 2023 yılında sonlanan Sağlık Bakanlığı’nın Avrupa Birliği projesi kapsamında gerçekleştirdiği hasta kan yönetimi projesi de ‘Örnek Ülke Projesi’ olarak gösterildi ve bu konuda bize çok büyük bir onur vermiş oldu. Ülkemizde de önemli bir prestij kazandırmış oldu.”

TÜRKİYE’NİN VE AVRUPA’NIN EN BÜYÜK MERKEZİ

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Transfüzyon Merkezi, 9 Şubat 2019’da hizmete açıldı. Merkez, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük transfüzyon merkezi olma unvanını taşıyor ve 1200 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Tek bir ana merkezden 7 farklı kuleye 69 deneyimli personel ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuluyor. Ayrıca merkezde, kan bağışı yapmak isteyenler için Türk Kızılay’a ait özel bir kan alma noktası da yer alıyor. DSÖ’nün yayımladığı kılavuz ile birlikte, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin uygulamaları, kan yönetiminde tüm dünyaya örnek olarak gösterilmiş oldu.