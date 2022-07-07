Dünya Sağlık Örgütü ölü sayısını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünden ölenlerin sayısını üç olarak açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde maymun çiçeği virüsü nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak’tan 4 Temmuz’a kadar maymun çiçeğinin epidemik ve epidemik olmadığı ülkelerdeki yayılımına ait veriler güncellendi.

Açıklamada, DSÖ’nün 5 bölgesindeki 59 ülkeden merkeze gönderilen 6 bin 27 vaka ile beraber maymun çiçeği kaynaklı 3 can kaybının doğrulandığı kaydedildi.

Artan vakaların birçok ülkede panik yaratması üzerine DSÖ, bundan sonra 2 haftada bir maymun çiçeği vakalarına dair güncelleme yapacağını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünkü basın toplantısında maymun çiçeği vakalarının test ile belirlenmesinde hala birtakım zorluklar yaşandığını, bu yüzden önemli sayıda vakaların kayıtlara resmen geçemediğini belirtmişti.

Ghebreyesus, virüsün Afrika’da da yayıldığına dikkati çekerek kıta genelinde bugüne kadar virüsün hiç etkili olmadığı bölgelerde yeni vakaların tespit edildiğini vurgulamıştı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2’ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezlerinin (CDC) son verilerine göre dünya genelinde 31 ülkede toplam 5 bin 323 vaka bulunuyor.