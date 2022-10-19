Dünya Sağlık Örgütü: Rakamlar çok yüksek

Dünya Sağlık Örgütü Baş Sözcüsü Margaret Harris, Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılan corona virüs salgını hakkında açıklama yaptı.

DSÖ Baş Sözcüsü Margaret Harris, pandeminin kesinlikle bitmediğini, vakalarda düşüş olsa da hala milyonlarca yeni vaka görüldüğünü söyledi. Harris, sadece geçen hafta koronavirüsten 90 bin kişinin öldüğünü kaydetti.

DSÖ Baş Sözcüsü Margaret Harris, koronavirüsün pandemi olarak ilan edilmesi sürecini TRT Haber’e anlattı.

“Geçen hafta koronavirüsten 90 bin kişi öldü”

Pandemi’nin kesinlikle bitmediğini ifade eden Harris, “Geçtiğimiz haftanın vakalarında bir düşüş olduğu gerçeğini kabul ediyorum ama hala milyonlarca yeni vaka görmekteyiz. Sadece geçen hafta koronavirüsten 90 bin kişi öldü” dedi.

“Bu en yüksek derecede alarm vermek demekti”

“Pandemi ilanında gecikildi mi?” sorusuna da yanıt veren Harris, bu konunun insanların kafasını karıştıran konuların başında geldiğini kaydetti.

Harris, şöyle devam etti:

“Aslında bizim deklare ettiğimiz, uluslararası alanda kamu sağlığı konusunda acil durum deklarasyonuydu ve bu deklarasyonu ocak sonunda yaptık ve bu en yüksek derecede alarm vermek demekti. Şimdi bizi sesimizi daha yüksek çıkartmadığımız için suçlayabilirsiniz belki ama o günlerde Dünya Sağlık Örgütü’nün her gün düzenli olarak basın konferansı verdiğini çok iyi hatırlıyorum.”

“Türkiye’nin tecrübelerini paylaşması çok önemliydi”

“Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin ile ilişkisi nedeniyle koronavirüsün kaynağı araştırılmadı mı?” şeklindeki soruyu da cevaplayan Harris, bunun kesinlikle doğru olmadığını söyledi.

Epidemik durumdayken kesinlikle geciktirme veya saklama yapmadıklarını aktaran Harris, “190’dan fazla üye ülkemiz var ve hepsi birbiriyle aynı statüdedir bizim için. Üye ülkelerimizle görüşmelerimiz tabii ki gizli tutulmaktadır. Çünkü bu bir diplomatik ilişkidir” dedi.

Sözcü Harris, Türkiye’nin salgın sürecinde tecrübe ve bilgi paylaşımı yapmış olmasının önemine de dikkati çekti.