Dünya Sağlık Örgütü, Salgını Duyurdu

KOLERA SALGINI AĞIRLAŞIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kolera salgınının dünya genelinde yayılmaya devam ettiğini ve vakaların arttığını duyurdu. Yapılan açıklamada, şu an itibarıyla 31 ülkede salgın meydana geldiği ve bu hastalık nedeniyle 4 bin 738 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi. DSÖ, “Salgınların ölçeği ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha fazla yayılma riski çok yüksek” ifadesine yer verdi.

SALGININ NEDENLERİ

Salgınlardaki artışta en belirgin etkenler olarak çatışmalar, yoksulluk ve altyapı yetersizliği gösteriliyor. Özellikle kırsal bölgelerde ve sel felaketlerinden etkilenen yerlerde riskin daha da yüksek olduğu vurgulandı. DSÖ, bu durumun fasılalı önlemler alınmadığı takdirde koleranın daha fazla yayılma potansiyeline sahip olabileceğini belirtti.

Aroya Kruvaziyeri Marmaris’e Geldi

Marmaris, Malta bayraklı Aroya kruvaziyerini ağırladı. 2 bin 684 yolcu ve 1319 personel ile gelen gemi, turistlerin gümrük işlemlerinin ardından şehri keşfetmesini sağladı.
Arnavutköy’de Minibüs Kadına Çarptı

İstanbul Arnavutköy'de bir minibüs sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek otobüs durağındaki kadına çarptı. Yaralı kadın hastaneye sevk edildi. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

