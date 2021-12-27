Dünya Sağlık Örgütü tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Kluge, virüsle mücadelede yüzde 70 aşılama oranına ulaşıldığında salgının son bulacağını söyledi.

Kluge salgınla ikinci yılı geri bırakmak üzere olduğunu ve dünyanın geçen yıla oranla daha iyi bir durumda olduğunu söyleyerek, “Her geçen gün, hayatları kurtaran daha etkili ve güvenli aşılarımız var. Virüsün daha güçlü olduğunu anlıyoruz ve kendimizi, sevdiklerimizi korumak için almamız gereken önlemleri biliyoruz. Koronavirüs tedavisinde oyunun kurallarını değiştirecek yeni ilaçlar piyasaya çıkıyor. Gelecek yılın, bu yıldan daha iyi olacağını umuyorum” dedi.