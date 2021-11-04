Dünya Sağlık Örgütü: Yarım milyon kişi ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa’daki corona virüs salgının Şubat ayına kadar yarım milyon kişinin ölümüne neden olabileceğin açıkladı.

Kluge, Avrupa’daki yeni tip corona virüs (Covid-19) durumunu “çok endişe verici” olarak nitelendirerek, “Avrupa bölgesinin 53 ülkesindeki mevcut bulaşma oranı çok endişe verici. Corona virüs vakaları bir kez daha rekor seviyelere yaklaşıyor. Daha bulaşıcı olan Delta varyantı Avrupa ve Orta Asya’da bulaşmaya hakim olmaya devam ediyor’’ açıklamasında bulundu.

ŞUBAT AYINA KADAR YARIM MİLYON ÖLÜM TAHMİNİ

Avrupa’daki salgının dünyanın diğer bölgelerine göre daha hızlı ilerlediğini belirten Kluge, corona virüse bağlı hastaneye yatışların bir haftada iki kattan daha fazla arttığını söyledi. Kluge, “Bu yörüngede kalırsak şubat ayına kadar bölgede corona virüsten yarım milyon ölüm daha görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Maske kullanımının devam etmesi çağrısında bulunan Kluge, “Eğer Avrupa’da ve Orta Asya’da maske kullanımı yüzde 95 seviyelerinde olursa, 2022 yılının Şubat ayına kadar kaybedeceğimiz yarım milyon insanın 188 binini kurtarabiliriz” dedi.

Geçen hafta bildirilen yaklaşık 1 milyon 800 bin yeni corona virüs vakası ve 24 bin can kaybıyla önceki haftaya göre Avrupa’da yüzde 6 ve Orta Asya’da yüzde 12 artış kaydedildi. Son 4 hafta içinde Avrupa, corona virüs vakalarında yüzde 55’ten daha fazla yükseliş gösterdi. DSÖ’ye göre vakalardaki artış, yetersiz aşı kampanyaları ve corona virüs önlemlerinin gevşemesinden kaynaklanıyor.