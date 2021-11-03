Dünya Sağlık Örgütü’ndan onay geldi

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan’ın corona virüse karşı geliştirdiği Covaxin aşısına onay verdiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 semptomlarına karşı yüzde 77,8 etkili olduğunu açıklanan Hindistan’ın Bharat Biotech şirketi tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde üçüncü faz deneyleri, aşının ağır Covid-19 semptomlarına karşı yüzde 93,4 etkili olduğunu açıklanan Covaxin isimli aşının ilk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta varyantına karşı da yüzde 65,2 oranında etkili olduğu aktarıldı.

Hindistan’ın yerli aşısı Covaxin’in Covid-19 semptomlarına karşı ise yüzde 77,8 etkili olduğu vurgulandı.