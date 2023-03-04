Dünya Sağlık Örgütü’nden ABD’ye çağrı

Dünya Sağlık Örgütü’nün Genel Direktörü, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı’nın istihbarat raporu hakkında konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Genel Direktörü, COVID-19’un kökenlerine yönelik araştırmaların siyasallaştırılmasının bilimsel çalışmayı zorlaştırdığını ancak tüm ülkelerin koronavirüsün kökenine ilişkin bildiği ne varsa açıklamaları gerektiğini söyledi. ABD Enerji Bakanlığı’nın istihbarat raporlarında, koronavirüs pandemisinin Çin’deki bir laboratuvardan çıktığına yönelik teoriyi desteklediği ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir istihbarat raporu tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsünÇin’deki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki düşüncelere bu defa ABD Enerji Bakanlığı da katıldı. Bakanlığın bu değerlendirmesi, yakın zamanda Beyaz Saray ve seçilmiş Kongre üyeleriyle paylaşılan gizli bir istihbarat raporunda açığa çıktı. Öte yandan, Pekin yönetimi iddiaları reddetti.

Enerji Bakanlığı’nın COVID-19’un kökenine ilişkin raporu hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk defa açıklama yaptı. DSÖ, ABD ve konuya ilişkin elinde raporlar bulunan tüm ülkeleri COVID-19’un kökenleri hakkında bildiklerini açıklamaya çağırdı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Herhangi bir ülkenin pandeminin kökenleri hakkında bilgisi varsa, bu bilginin DSÖ ve uluslararası bilim camiası ile paylaşılması çok önemlidir.” dedi.

FBI’IN LABORATUVAR İDDİASINA PEKİN’DEN YALANLAMA

FBI direktörü Christopher Wray da Fox News’teki konuşmasında, COVID-19 pandemisinin kaynağının “büyük ihtimalle Wuhan’daki potansiyel bir laboratuvar olayı” olduğunu söyledi. İlk koronavirüs enfeksiyonları, bir virüs araştırma laboratuvarının yer aldığı Çin’in Wuhan kentinde 2019’un sonlarında kayıtlara geçti. Ancak Çinli yetkililer, FBI’ın iddialarını Pekin’e karşı bir karalama kampanyası olarak göstererek reddetti.

Öte yandan, DSÖ Genel Direktörü Tedros, “gelecekteki salgın ve pandemileri önleyebilmek, bunlara hazırlanabilmek ve karşı gelebilmek için bu salgının nasıl başladığını öğrenmemiz gerektiğini” vurguladı. Tedros, “DSÖ, Çin’i veri paylaşımında şeffaf olmaya ve gerekli soruşturmaları yürütmeye ve sonuçları paylaşmaya çağırıyor” dedi ve üst düzey Çinli liderlerle görüşmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi.