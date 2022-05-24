Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsüne 19 ülkede rastlandığını ve toplam 131 vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Bununla birlikte, DSÖ yetkilileri, şu ana kadar yapılan araştırmaların, hastalığın ana yayılma nedeninin cinsel ilişki olduğunu gösterdiğini açıkladı. Ancak, uzmanlar virüsün, insan vücudu dışında kararlı olduğunu, battaniye ve kıyafet gibi eşyalarda hayatta kalabileceği konusunda uyardı. Bu tip bir bulaşmanın kalabalık nüfuslu şehirler için yıkıcı olabileceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, ilk vakanın 7 Mayıs’ta genellikle yayıldığı ülkeler dışında bildirilmesinden bu yana Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya, Danimarka ve İsrail dahil olmak üzere 19 ülkede, 131 onaylanmış maymun çiçeği vakası ve 106 şüpheli vaka bulundığı belirtildi. DSÖ, salgının olağandışı olmasına rağmen “kapsayıcı” olmaya devam ettiğini ve üye devletleri salgınla nasıl başa çıkılacağı konusunda daha fazla tavsiye ile desteklemek için daha fazla toplantı yapılacağını aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) etkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Amerika ve Avrupa’da maymun çiçeği virüsünün öncelikle eşcinsel erkekler arasındaki cinsel ilişki ile yayıldığını açıklandı.

Salgın, geçen hafta Avrupa ve Kuzey Amerika’da hızla ilerledi ve vaka sayısının artması bekleniyor. DSÖ, İngiltere’deki 2 doğrulanmış ve bir şüpheli maymun çiçeği vakasının sadece 10 gün önce kuruma bildirildiğini ve bunların virüsün son 40 yılda genellikle düşük seviyelerde dolaştığı Afrika dışında ilk vakaların olduğunu açıkladı.

DSÖ’nün çiçek hastalığı araştırmasını yürüten Dr. Rosamund Lewis, “Son beş yılda Avrupa’da sadece gezginlerde birkaç vaka gördük, ancak Afrika’nın endemik bölgelerine seyahat etmemiş insanlarda aynı anda birçok ülkede vakaları ilk kez görüyoruz” diye konuştu.

Bununla birlikte, Avrupa ülkeleri kıtada şimdiye kadarki en büyük maymun çiçeği salgını haline gelen onlarca vakayı doğruladı. ABD ve Kanada’da şu ana kadar en az beş onaylanmış veya varsayılan vaka tespit edildi. Belçika, maymun çiçeği hastaları için 21 günlük zorunlu bir karantina başlattı.

DSÖ, virüse bakmak, en fazla risk altında olanları belirlemek ve bulaşmasını incelemek için geçen hafta sonu video konferans yoluyla bir acil durum toplantısı düzenledi. Kurumun virüsle savaşmak, mevcut riskleri ve tedavileri daha kapsamlı bir şekilde incelemek için önümüzdeki hafta maymun çiçeği üzerine ikinci bir küresel toplantı yapacak.

HERKESE BULAŞABİLİR

Diğer taraftan, DSÖ’nün uzmanları, virüsün kendisinin genellikle meni ve vajinal sıvılar yoluyla yayılan cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olmamasına rağmen, vakalardaki en son artışın diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında yayılmış gibi göründüğünü ve herkese bulaşabileceğini vurguladı.

DSÖ’ye HIV, hepatit ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konusunda tavsiyede bulunan Andy Seale, ”Birçok hastalık cinsel temas yoluyla bulaşabilir. Cinsel temas yoluyla öksürebilir veya grip olabilirsiniz, ancak bu gribin cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğu anlamına gelmez” dedi.