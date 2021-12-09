Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama geldi

Dünya Sağlık Örgütü’nün iki numaralı ismi Michael Ryan, Omicron varyantı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

DSÖ acil durum direktörü Michael Ryan, Omicron varyantının aşı korumalarından tamamen kaçmasının ‘çok düşük bir ihtimal’ olduğunu söyledi.

Omicron varyantının diğer corona virüs türlerinden daha kötü görünmediği ve aşı korumalarından tamamen kaçması pek olası olmadığını söyleyen Ryan, varyantın artan halk sağlığı endişeleri arasında yer aldığını bildirdi.

‘YÖN DAHA AZ ŞİDDETE DOĞRU GİDİYOR’

Dünya Sağlık Örgütü’nün ikinci bilim insanı, Omicron’un önceki varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunun altını çizerken, “Ön veriler bunun daha şiddetli olduğunu göstermiyor. Aslında, eğer bir şey oluyorsa, yön daha az şiddete doğru gidiyor” dedi.

Ryan, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylerken, Omicron’un mevcut Covid aşıları tarafından sağlanan korumalardan tamamen kaçınabileceğine dair bir işaret olmadığını söyledi.

‘SON DERECE ETKİLİ AŞILARIMIZ VAR’

Omicron için, “Şiddetli hastalık ve hastaneye yatış açısından şimdiye kadar tüm varyantlara karşı etkili olduğu kanıtlanmış son derece etkili aşılarımız var. Böyle olmamasını beklemek için hiçbir neden yok” diye konuştu.