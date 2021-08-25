Dünya Sağlık Örgütü’nden Afganistan uyarısı

Corona virüs salgını uygulamalarıyla eleştiri oklarına maruz kalan Dünya Sağlık Örgütü, Afganistan konusunda uyarıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü, Afganistan’a yurtdışından yapılan tıbbi ekipman teslimatlarının Kabil havalimanındaki kısıtlamalar nedeniyle engellemesinden sonra ülkede yalnızca bir hafta yetecek tıbbi malzemenin kaldığını açıkladı. Ülkede yaşananlar nedeniyle corona virüs testlerinin yüzde 77 azaldığı aktarılırken, mevcut durumun ani bir vaka artışına neden olabileceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), düzenlediği çevrim içi etkinlikte Afganistan’daki sağlık durumu ile ilgili bilgiler paylaştı.

DSÖ yetkilileri, Afganistan’daki sağlık tesislerinin yüzde 95’inin çalışmaya devam ettiğini, ancak bazı kadın personelin görevlerine dönmediğini ve bazı kadın hastaların artık evlerinden çıkmaktan korktuklarını söyledi.

Üst düzey bir bölgesel yetkilinin yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün Afganistan’da yurtdışından tıbbi ekipman teslimatlarının Kabil havaalanındaki kısıtlamalar tarafından engellenmesinden sonra yalnızca bir hafta yetecek kadar malzemeye sahip olduklarını aktardı.

TEST SAYISI YÜZDE 77 DÜŞTÜ

DSÖ’nün Doğu Akdeniz ofisinden yetkililer, Birleşmiş Milletler (BM) ajansının ayrıca Afganistan’daki mevcut karışıklığın Covid-19 enfeksiyonlarını artırabileceğinden endişe duyduklarını bildirdi.

DSÖ yetkilileri testlerin geçen hafta yüzde 77 oranında düştüğünü aktarırken, aşılamanın da düştüğünü vurguladı.

‘MALZEMELERİN YÜZDE 70’İ TESLİM EDİLDİ’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DSÖ bölge müdürü Ahmed Al-Mandhari, “Kabil, Kandahar ve Kunduz’daki sağlık tesislerine ve ortaklarına hızla hayat kurtaran malzemeleri dağıttık, ancak DSÖ’nün şu anda ülkede yalnızca bir hafta yetecek kadar malzemesi var” derken, “Dün itibarıyla bu malzemelerin yüzde 70’i sağlık tesislerine teslim edildi” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, Dubai’den cerrahi ekipman ve ciddi yetersiz beslenme kitleri de dahil olmak üzere 500 tondan fazla tıbbi malzeme teslimatının Kabil havaalanındaki kısıtlamalar nedeniyle ertelendiğinin altını çizdi.