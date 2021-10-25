Dünya Sağlık Örgütü’nden çağrı geldi

Dünya Sağlık Örgürü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgında sağlık sisteminin önemine değindi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası ortaya çıkabilecek salgınlara karşı daha etkili mücadele verilebilmesi için küresel sağlık sisteminin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, virüslerin çabuk yayıldığını fakat verilerin daha hızlı yayılabileceğini belirterek, “Doğru bilgi akışıyla ülkeler ve toplumlar, yükselen sağlık risklerinin önüne geçebilir ve hayat kurtarabilir.” dedi.

Şehirleşme, ormanların azalması ve iklim değişikliği gibi gelişmelerin de salgın riskini tetiklediğini öne süren Ghebreyesus, “Buna karşın yeni teknolojiler, pandemileri önceden sezmek, teşhis etmek, önlemek ve pandemiyle her zamankinden daha hızlı mücadele edebilmek için imkan tanımaktadır. Yeni teknolojilerin gücünden faydalanıp hayat kurtarmak bir fırsat değil zorunluluktur.” diye konuştu.

Ghebreyesus, Kovid-19’un ardından çıkabilecek küresel salgınlara karşı daha hazırlıklı olabilmek için küresel sağlık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Hiçbir kurum veya ülke bunu tek başına yapamaz. Bu yüzden hedefimizin esasının anlaşabilmesi için ‘ortak akıl’ tabirini kullanıyoruz.” dedi.

Küresel salgınlara karşı etkili mücadeleyi sağlamak için DSÖ bünyesinde bir “ortak akıl” ağı kurmayı planladıklarını kaydeden Ghebreyesus, “DSÖ ağı, dünya çapında bilim insanları, mucitler, siyasetçiler, sağlık uzmanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek. Farklı alanlardan uzmanların ortaya koyduğu fikirler, pandemilere karşı genom dizileme ve teşhis faaliyetlerini hızlandıracak.” ifadelerini kullandı.