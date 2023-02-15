Dünya Sağlık Örgütü’nden deprem bölgesi uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsılan 10 il ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Kahramanmaraş’ta etkili olan ve 10 ilimizi vuran depremlerin ardından 10 gün geçmesine rağmen arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bir taraftan enkaz altından sevindirici haberler peş peşe gelirken, diğer taraftan depremden sonra salgın hastalıkların ortaya çıkmasından büyük endişe duyuluyor. Peki, salgın hastalıklara karşı alınması gerekenler önlemler neler? Bölgede hijyenin sağlanması için tuvalet sisteminden su kullanıma hangi adımlar izlenebilir?

Deprem bölgelerinde can kaybı 35 bini geçerken, yaşananlar 13,5 milyondan fazla kişiyi etkiledi. Bu durum barınma, beslenme, hijyen, tuvalet, sağlıklı içme suyu ve sağlık hizmetlerine ulaşamama gibi sorunlarını da beraberinde getirdi. Söz konusu temel ihtiyaçların karşılanamaması ise bulaşıcı hastalık salgınlarına adeta zemin hazırlıyor. Elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapının zarar görmesi özellikle su ve besin kaynaklı hastalıkların ortaya çıkma riskini artırıyor. Peki, deprem bölgelerinde sağlıklı içme ve kullanma suyuna erişimin önemi ne? Gerekli ulaşım sağlanmazsa hangi hastalıklar ortaya çıkabilir?

“Bir deprem sonrası su kaynaklarının güvenilir olduğundan emin olmak her zaman kolay değil. Ancak kişinin sağlığı için temiz suya erişimi de elzem” diyen Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi yetkilileri, “Suyla bulaşan hastalık riskini önlemek için yapılabiliyorsa suyu içmeden, dişleri fırçalamadan, yaraları temizlemeden ve yemek hazırlamadan önce kaynatılmalı. Kaynayan su doğal olarak soğumaya bırakılmalı, temiz ve kapalı bir kapta saklanmalı. Bu durum suyun kirlenmesinin önüne geçer. Musluk suyu tüm evsel amaçlar ve kişisel hijyen için kullanabilir. Musluk suyu veya diğer yerel su kaynakları yoksa şişe suyu kullanılmalı. İçilen şişe suyunun kullanılmadan önce uygun şekilde kapağının kapatıldığından emin olunmalı. Kapağı kapalı olmayan ya da kırık olan şişedeki su içmemeli. Özellikle yiyeceklerle temas etmeden önce ve tuvalete gittikten sonra ellerin sabunla yıkanması önem arz ediyor. Etkili olması için elleri (kaynatılmamış) su ve sabunla 40-60 saniye veya varsa alkol bazlı dezenfektanla 20-30 saniye yıkamak yeterli olacaktır” bilgilerini paylaştı.

“Hastalıkların yayılarak salgına dönmemesi adına önlem alıp kontrolünü sağlamak için çalışıyoruz. Bu çalışmalar hem müdahale hem de kapasite anlamında yaşanacak durumların etkisini azaltmak için önümüzdeki haftalarda ve aylarda artırılacak. Bulaşıcı hastalıkların teşhisini hızlandırmaya yönelik Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda da gezici laboratuvarlar ve klinikler kurulacak. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile birlikte hareket ediyoruz.” Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Yetkilileri

Afet bölgelerinde insanların tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sağlıklı ortamların oluşturulmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi yetkilileri, “Bu konuda atılması gereken birtakım adımlar var. Özellikle su ve arıtma sisteminin ciddi şekilde kesintiye uğradığı bölgelerde uygun alanlar varsa buralar tuvalet alanları olarak kullanılabilir. Ancak bu alanların etrafı açıkça işaretlenmeli, mümkünse çitle çevrilmeli ve buralar olası sel ya da su baskınlarına karşı korunmalı. Toplu hendek tuvaletleri de ilk seçenekler arasında yer alabilir. İlk acil durum dönemi geçtikten sonra, daha uzun vadede imkanlar dahilinde farklı tipte tuvalet sistemleri inşa etmek mümkün olabilir” bilgisini paylaştı.

‘HAVA YOLUYLA BULAŞAN HASTALIK RİSKİ ARTABİLİR’

Bir doğal afetten sonra hava yoluyla bulaşan hastalık riskinin artabileceğine dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi yetkilileri, “Kalabalık ortamlar, yetersiz aşılanma ve sağlık hizmetlerine erişimin daha zor olması gibi faktörler risklerin artmasına yol açabilir. Afet ortamları için koruyucu süreçler daha da önem taşıyor. Mümkünse bölgedekiler ellerini sık sık su ve sabunla yıkamalı veya el dezenfektanı kullanmalı. Öksürürken veya hapşırırken ağzını ve burnunu kapatmalı, bunu yaparken de mikropların yayılmasını önlemek için bir mendil veya dirsek içini kullanmalı. Aşılama hizmetleri mevcutsa, kızamık gibi hastalıkların salgın riskini azaltmak için aşı yaptırılmalı” açıklamalarını yaptı.